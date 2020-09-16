川普選情告急下手「關閉領事館」？　美中領事館風波回顧

▲中國駐休士頓總領事館。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選四大主戰場包括「疫情」、「經濟」、「種族問題」、「美中關係」，其中在「美中關係」的議題上，是現任總統川普著力最多的議題，不僅是疫情在美國爆發初期，以「中國病毒」稱呼新冠病毒的口水戰，甚至演變成無預警宣布，限時72小時「關閉中國駐休士頓領事館」的實質行動，一步一步都在鋪陳美中雙方的實體衝突升高，當然也被外界聯想，這些行動是否為川普拉抬選情的殺手鐧。

7月22日，美國政府無預警下令，要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館，隨後美國國務院表示，中國長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，相關作為規模及範圍更在近幾年明顯增加，美方不會容忍中國侵犯美國主權、 恫嚇美國人民，「就如同我們不會容忍中國不公平貿易作為、竊取美國人的工作與其他極其不當的行為，川普總統堅持美中關係要具有公平及互惠性」。

▲中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）



就在美方宣布限時關閉領事館後，領事館周邊居民報警稱館內疑似發生火警，館外就可以看到館內濃煙沖天，休士頓消防局獲報派員趕到現場後，卻被館方人員阻擋在外，有目擊者稱看見館內有人用垃圾桶焚燒紙張，引發外界揣測。

▲中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）



7月24日，基於外交對等原則，中國也宣布限時72小時，關閉美國駐中國領事館，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，選擇美國駐成都總領館作為對等措施的目標，是因為該總領館對於中國西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注。

《華爾街日報》8月25日報導指出，美國不是無來由地要關領事館，其實他們查很久了。FBI一開始是發現，有些中國學者具有解放軍的身分，但卻沒有在入境的VISA表格中揭露，這個已經違反了聯邦法律。 這樣的狀況在一些特定領域特別明顯，例如生科、AI人工智慧、電機等等。

調查人員發現，這些人跟中國的外交官員們持續保持連繫，而且外交系統為他們做的事情，不像是為一般交換學者做的。這些事情包括：「定期聯繫」、「告知他們FBI可能會來查，請他們刪除自己手機電腦裡的資料（尤其微信）」、「提供應對美國調查人員的交戰守則」，甚至常常會協助護送其中許多人員出境。

調查還發現，前哈佛大學化學和生物化學系主任，同時也是奈米科技先驅李柏（Charles Lieber）被控對聯邦當局隱瞞參與中國政府千人計畫，以及接受中國政府研究經費。

▲領事館風波，是否為川普救選情的一步棋，值得後續觀察。（圖／路透）



根據BBC分析各家民調結果所製作的曲線圖顯示，川普的民調在6、7月達到最低點，到了8月之後卻逐步回升，拉近與拜登的差距，而美中互關領事館風波，卻是發生在7月下旬，領事館風波，是否為川普救選情的一步棋，值得後續觀察。