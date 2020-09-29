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中國移民現身川普競選片　譴責民主黨：想讓美國變「共產國家」

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▲▼一位自稱來自中國的亞裔女士，譴責民主黨想讓美國變成共產國家。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

▲一位自稱來自中國的亞裔女士，譴責民主黨想讓美國變成共產國家。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選進入白熱化階段，現任總統川普在YouTube上釋出了各族裔支持者的聲援影片，其中一則影片的受訪主角，是一位自稱是中國移民的亞裔女士，強調他來自中國，但她支持川普，因為民主黨人想讓美國變成共產國家。這則影片上傳大約24小時，已經有19萬人點閱。

受訪的中國移民描述自己的背景，「我們愛這個國家，我來自中國，我們共產黨沒用啦！這就是為什麼我來這個國家。」

▲▼一位自稱來自中國的亞裔女士，譴責民主黨想讓美國變成共產國家。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

中國移民指控民主黨，現在民主黨人想讓這個國家，成為共產主義的國家，「我們無法忍受，我們支持法治和秩序」。

中國移民強調，這很荒謬！當初會來這個國家，就是因為它是個法治國家，但是現在他們（民主黨人）鼓勵暴力和搶劫，「這對我們來說是很荒謬的」。

網友在影片底下留言表示，「願上帝保佑這些華裔美國人，上帝保佑川普」、「這位女士比裴洛西還愛國」、「在這裡出生的暴徒認為，當這位女士從一個壓迫的國家來這裡自由生活時，他們被壓迫了」、「CNN：這是中國人干預美國的選舉！」、「我愛中國人和他們的文化，但我永遠不會相信他們的政府」、「川普是治安總統，這位女士知道共產主義是什麼樣子，他們在民主黨身上看到了」。

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