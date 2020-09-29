比啪啪啪多一聲啪！大叔揪妻激戰「女上男下」...該邊瘀青慘斷根

▲高雄男揪妻行房，沒想到姿勢太激烈，慘害陰莖骨折。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

性愛太激烈，小雞雞竟然骨折了！高雄市一名40多歲男子日前和太太發生性行為，似乎聽見「啪」一聲，但因為沒有出現異狀，所以就繼續辦事，沒想到下腹部、恥骨部位卻出現瘀青，而且還一天比一天黑，嚇得趕緊掛急診求救。經醫師檢查後，判定男子為陰莖根部骨折，經開刀移除腫塊、修復破裂組織後，術後4天就可出院，不過醫師也再三交代，男子必須禁慾6周，並且持續觀察。

收治病例的是高雄長庚紀念醫院泌尿科醫師張殷綸，他表示，男子就醫時主訴自己的胯下、腹股溝延伸到下腹部分都有明顯瘀青，男子回憶起4天前和太太行房時，採取「女上男下」的性愛姿勢，似乎有聽到「啪」一聲，當下不以為意還繼續辦事，每天也可維持晨勃，不過瘀青卻是一天比一天更嚴重，男子先是到診所就醫，醫師開立止痛藥，不過卻發揮不了作用，便趕緊到高雄長庚掛急診。

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張殷綸判斷，依照男子敘述應是陰莖骨折，不過較特別的是，一般陰莖骨折患者當下會馬上「軟掉」，甚至沒辦法勃起，陰莖還可能腫得跟茄子一樣；不過男子並沒有，甚至還可以持續硬到完事，僅在下腹部和腹股溝出現瘀青。

▲男子陰莖底部出現血塊（箭頭處）。（圖／張殷綸醫師提供）

張殷綸表示，先幫男子安排電腦斷層掃描檢查出血位置，檢查片顯示，男子的陰莖根部、靠近恥骨位置有腫塊，明顯為陰莖骨折，隨即替男子安排開刀手術移除腫塊，同時也替海綿體外的白膜破裂部分進行修補，術後住院觀察瘀青狀況，所幸在第4天就能出院。

張殷綸指出，常見病例大多斷在陰莖中間部位，而男子卻是斷在根部，確實較為罕見，男子術後雖可出院，也逐漸恢復勃起功能，不過還是再三交代他要「禁慾6周」，若無術後後遺症，就可恢復性行為。

陰莖為什麼會斷掉？張殷綸解釋，陰莖在充血狀態時，海綿體外的白膜會變薄，在脆弱狀態下，若性愛姿勢太激烈、角度關係彎折的話，就可能會受傷。

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