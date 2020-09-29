　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄某水產行蔡姓老闆26日駕駛小貨車於台88線快速道路「路殺」重機，造成鄭姓騎士重摔受創，畫面曝光後引起輿論撻伐；且該水產行第一時間還否認惡意逼車，反控是「重機不讓路」，更進一步點燃網友怒火，重機騎士紛紛號召前往水產行「出征」。警方為避免衝突，昨派員前往水產行站崗，不料卻反遭網友批評，今（29日）換班後，警方還刻意挪位，將站崗的警車移往15公尺外，避免糾紛。

▲▼警站崗「逼車水產行」挨轟淪「私人保全」，今駐守警車移位15公尺疑避嫌。（圖／記者吳世龍攝）

▲駐守水產行警力今換班後將警車移往15公尺外的路旁停放。（圖／記者吳世龍攝）

行車紀錄器畫面拍下，當天水產行老闆蔡男駕駛小貨車沿著台88線快路道路內側車道行駛，但見到前方重機切往外側車道後，小貨車竟高速跟上，並右切往路肩、隨後再突然左切回到外側車道，硬生生將身旁的重機撞倒。鄭姓騎士挨撞後當場重心不穩，連人帶車重摔在地，翻滾數圈後急忙躲往路肩出，以免遭到來車追撞，場面相當驚險。

▲▼獨／警漏夜駐守！「逼車水產行」最新現場曝　重機騎士一人出征了。（圖／記者吳世龍攝）

▲水產行在案發至今大門仍然深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

在事發後該水產行也在網友的肉搜下曝了光，臉書粉專立即遭到大量洗版，但水廠行第一時間卻未認錯，否認惡意逼車，反控訴是「重機不讓路」，讓網友怒火更盛，昨還有重機車友號召出征，紛紛騎著重機前往水產行前車聚、烤蛤蜊，要替重機路權維權，同時抗議蔡姓老闆惡劣行徑。

▲▼重機車友出征水產行，現場狀況曝。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄阿蓮源旺水產行車友抗議逼車事件。（圖／記者吳世龍攝）

▲重機車友昨出征水產行，現場烤起「逼車蛤蜊」與「棉花糖」。（圖／記者吳世龍攝）

雖然在案發後水產行大門深鎖，但警方昨為避免衝突進一步擴大，緊急派員前往水產行站崗，並在門口的鐵圍籬外停放2輛警車，以免有心人士到場滋事，不料警方卻因此受到網友批評，痛批人民保母淪為「私人保全」。《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，今警方駐守人力換班時，警車也駛離原本停放的鐵圍籬前，改停在距水產行15公尺外的路旁，似乎有意避嫌。

而在警方徹夜駐守下，今也僅有一名吳姓重機騎士獨自「出征」到場，吳男也受訪表達訴求，直言騎車跟開車都一樣，只是交通工具不同，同為用路人，應互相尊重，「大家都是一個生命，即便是違規了，你就錄影、拍照舉發他，不需要做這樣激進的動作！」另一方面，遭撞受傷的鄭姓騎士也表示，雖然自己也很憤怒，但同時也呼籲車友「不要那麼激烈，冷靜！」

・親朋好友聚餐最適合

▲▼獨／警漏夜駐守！「逼車水產行」最新現場曝　重機騎士一人出征了。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方昨駐守時將2部警車停在水產行圍籬前，遭網友批評淪「私人保全」。（圖／記者吳世龍攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「台北橋機車瀑布」又紅了！好萊塢男星曬照推廣台灣
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

花蓮民宿一晚3900元「可看星空欸」　男友0情調：可住飯店！網戰爆

中職／兄弟推出2019球員卡　恰恰、紅龜最後一次球員身分

食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

全球發生第二波疫情　張文宏：「但不是在中國」

前NBA球員衛斯特街頭乞討　獨行俠老闆找到他承諾幫付治療費用

中職／余謙自我介紹很緊張　王勝偉無厘頭回應

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

新北最新重劃區「進場價」4字頭　新潤案帶頭吸自住客

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

社會熱門新聞

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

即／台中mini cooper爆衝撞毀多輛機車…釀8傷

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

落選立委為理想化身男公關　他被痴女灌醉拖進廁所

更多熱門

相關新聞

高雄暴力案件連發！藍營市議員：百姓如何心安

高雄暴力案件連發！藍營市議員：百姓如何心安

高雄市夜晚不平靜！苓雅區一間酒店一個晚上就連兩次遭砸店，就連在三民區一間茶行停在外頭的休旅車也被砸車，高雄治安似乎出現問題，對此，高雄市長陳其邁受訪則宣示市府打擊犯罪決心，不過看在市議員眼中，則認為陳其邁上任後治安亮紅燈，市民是要有政府會做事，而不是有政府、會出事。

高雄女駕駛「衝撞警車」釀傷　原因曝

高雄女駕駛「衝撞警車」釀傷　原因曝

看護老手自組非法派遣集團　聘僱最高罰75萬

看護老手自組非法派遣集團　聘僱最高罰75萬

高雄騎士閃機車倒地起火！19歲男受傷送醫

高雄騎士閃機車倒地起火！19歲男受傷送醫

合法當鋪作掩護　鳳山暴力討債3煞送辦

合法當鋪作掩護　鳳山暴力討債3煞送辦

關鍵字：

高雄水產行惡意逼車重機警車

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面