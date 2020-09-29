水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄某水產行蔡姓老闆26日駕駛小貨車於台88線快速道路「路殺」重機，造成鄭姓騎士重摔受創，畫面曝光後引起輿論撻伐；且該水產行第一時間還否認惡意逼車，反控是「重機不讓路」，更進一步點燃網友怒火，重機騎士紛紛號召前往水產行「出征」。警方為避免衝突，昨派員前往水產行站崗，不料卻反遭網友批評，今（29日）換班後，警方還刻意挪位，將站崗的警車移往15公尺外，避免糾紛。

▲駐守水產行警力今換班後將警車移往15公尺外的路旁停放。（圖／記者吳世龍攝）

行車紀錄器畫面拍下，當天水產行老闆蔡男駕駛小貨車沿著台88線快路道路內側車道行駛，但見到前方重機切往外側車道後，小貨車竟高速跟上，並右切往路肩、隨後再突然左切回到外側車道，硬生生將身旁的重機撞倒。鄭姓騎士挨撞後當場重心不穩，連人帶車重摔在地，翻滾數圈後急忙躲往路肩出，以免遭到來車追撞，場面相當驚險。

▲水產行在案發至今大門仍然深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

在事發後該水產行也在網友的肉搜下曝了光，臉書粉專立即遭到大量洗版，但水廠行第一時間卻未認錯，否認惡意逼車，反控訴是「重機不讓路」，讓網友怒火更盛，昨還有重機車友號召出征，紛紛騎著重機前往水產行前車聚、烤蛤蜊，要替重機路權維權，同時抗議蔡姓老闆惡劣行徑。

▲重機車友昨出征水產行，現場烤起「逼車蛤蜊」與「棉花糖」。（圖／記者吳世龍攝）

雖然在案發後水產行大門深鎖，但警方昨為避免衝突進一步擴大，緊急派員前往水產行站崗，並在門口的鐵圍籬外停放2輛警車，以免有心人士到場滋事，不料警方卻因此受到網友批評，痛批人民保母淪為「私人保全」。《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，今警方駐守人力換班時，警車也駛離原本停放的鐵圍籬前，改停在距水產行15公尺外的路旁，似乎有意避嫌。

而在警方徹夜駐守下，今也僅有一名吳姓重機騎士獨自「出征」到場，吳男也受訪表達訴求，直言騎車跟開車都一樣，只是交通工具不同，同為用路人，應互相尊重，「大家都是一個生命，即便是違規了，你就錄影、拍照舉發他，不需要做這樣激進的動作！」另一方面，遭撞受傷的鄭姓騎士也表示，雖然自己也很憤怒，但同時也呼籲車友「不要那麼激烈，冷靜！」

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▲警方昨駐守時將2部警車停在水產行圍籬前，遭網友批評淪「私人保全」。（圖／記者吳世龍攝）