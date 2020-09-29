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科技無國界！蒙古國醫師無法來台　員榮啟動5G智慧眼鏡3方交流

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▲員榮醫院啟動5G智慧眼鏡與蒙古國醫師視訊義診。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院將啟動5G智慧眼鏡與蒙古國醫師視訊３方交流。（圖／員榮醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

受到新冠肺炎影響，蒙古國醫生無法來台學習，員榮醫療體系醫生也無法前去義診，烏蘭巴托駐台代表羅扎亞與資深官員巴雅前往醫院感謝，對於連續5年執行台蒙醫療交流的成果，親自表達敬意，總院長張克士說，年底將運用5G智慧眼鏡，以視訊科技進行台蒙醫療義診、會診及醫療會議，讓台蒙醫療交流不間斷。

▲員榮醫院啟動5G智慧眼鏡與蒙古國醫師視訊義診。（圖／員榮醫院提供）

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員榮醫療體系主導的「台蒙國際醫療平台」，已經三次遠赴蒙古義診、前進東部省和南戈壁、義診過600人次、與當地17間醫療院所簽訂合作備忘錄、服務153位蒙古病患、代訓43位蒙古國醫師、免費治療2位蒙古重大傷病患、接待10梯次超過80位來自蒙古醫療產官學界人士來台參訪。

▲員榮醫院啟動5G智慧眼鏡與蒙古國醫師視訊義診。（圖／員榮醫院提供）

座談由員榮醫療體系國際醫療部主任黎雨青報告員榮醫療體系的醫療專業和特色：24小時的心導管中心、權威的神經修復及疼痛控制、胃食道逆流中心、AI輔助肺癌判讀、5G智慧眼鏡運用等等，都領先全台。現場也立即用5G智慧眼鏡跟蒙古骨科學會理事長Baatarjav連線，Baatarjav理事長說，影像非常清晰，當場對於5G智慧眼鏡用於遠距醫療，向張克士總院長提出合作協助，張克士當場允諾，沒有問題。

▲員榮醫院啟動5G智慧眼鏡與蒙古國醫師視訊義診。（圖／員榮醫院提供）

烏蘭巴托駐台代表羅扎亞也對員榮醫療體系的專業和進步，表示肯定，讓他見識到台灣的醫術果然世界有名，只是今年受到疫情影響，蒙古醫生無法來台學習，員榮醫生也無法前去義診，相當可惜，他希望未來這樣的合作要持續，特別是對蒙古首府烏蘭巴托以外的城市，像是西部地區，員榮醫療體系也能照顧。

▲員榮醫院啟動5G智慧眼鏡與蒙古國醫師視訊義診。（圖／員榮醫院提供）

張克士表示，員榮醫療體系開啟的台蒙醫療交流，進行五年，還只是開始，這樣的民間醫療交流，是希望能幫助更多蒙古人民，他會持續將台灣的愛心和醫術，藉由實質的醫療，傳遞到全世界。

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