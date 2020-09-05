蒙古國男大生狂歡帶妹夜騎　遇警落跑...再衝廁所催吐1.5小時

▲蒙古籍男子巴特5日清晨騎車酒駕遭逮。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第四警分局大墩派出所員警，5日清晨5時許騎機車巡邏行經惠文路、向上路口時，發現一對男女騎重型機車，後座女子安全帽未繫帽扣，立刻上前攔查。員警發現有濃濃酒味，即問「哪一位有喝酒？」酒測感應棒一按果然亮燈，騎車的27歲蒙古籍男子「巴特」立刻坦承他有喝酒，員警也呼叫線上警網到場協助。

只是，巴特卻始終不願配合做酒測，在警方告知權利義務時，雙手不時合掌做出求情手勢。不久，巴特就趁隙拔腿狂奔，員警隨即追上去，追逐300多公尺，最後在大觀路19巷口逮到人，當場壓制。巴特遭帶回現場，卻仍消極不配合，推託語言不通、狂灌水跑到廁所催吐，折騰了1個半小時，員警告知若拒測要罰18萬元，還要扣機車，最後才乖乖接受酒測，果然超標。

警方表示，經查，後座女子「柑拔（27歲）」同是蒙古籍，與巴特來台灣讀大學，2人昨日夜店狂歡後，才離開夜店沒多久就遭員警攔查。巴特本身沒有駕照及國際駕照，除依法開罰，並將依公共危險罪嫌送辦；柑拔安全帽帽扣未繫，將依違反道路交通管理處罰條例開罰單。

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