咖啡控爽歪！10月星巴克「買一送一」連殺5天　每周都喝爆

▲10月星巴克「買一送一」連殺5天，每周都喝爆。（圖／星巴克）



記者許力方／綜合報導

中秋4天連假將至，26日（周六）為補班日，四大超商紛紛推出咖啡、茶飲優惠，一掃上班族陰霾，連鎖咖啡店「星巴克」則推出「黑咖啡HAPPY HOUR」活動，將於10月開始的每周四都上午時段，指定黑咖啡系列飲料「買一送一」，整個月有5天可享優惠，黑咖啡控有福了！

星巴克表示，活動日期為10月份每周四，包含10/1、10/8、10/15、10/22、10/29，共5天，當日的上午10時至下午2時，4小時內消費者只要單筆購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定「黑咖啡」系列飲料，其中一杯由星巴克招待。至於9月26日周六補班日，則針對「星禮程會員」推出優惠，點大杯飲料，每杯可額外獲贈20顆星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星巴克指出，買一送一活動每人每次最多只能買二送二，飲料限定當場一次領取，且不是用於外送外賣及預訂服務。黑咖啡優惠品項包含：美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。

不過好友分享或第二杯半價等優惠價購得的飲料，可以另外再加價20元以換成燕麥奶飲料（飲料＋燕麥奶）；每換一杯燕麥奶需另加價20元，以此類推。

不參與活動優惠之門市包含機場、高鐵、鐵路站內門市、洄瀾、花蓮和平及車道服務門市。

►百分之百純花枝漿＋香酥油條