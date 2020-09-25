買星巴克120元檸檬紅　他一喝「跟20元國民飲料」超像！內行神分析

▲原PO認為，味道與平價飲品激似！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

台人愛喝飲料，街上咖啡廳、手搖飲遍地開花！然而有男網友驚呼，最近忽然口渴，去星巴克買檸檬紅茶暢飲一番，豈料一喝下去，發現與一瓶20元的泰山檸檬紅茶相似。嚐鮮文引發一票網友關注，內行分析前者因店面、裝潢、冷氣與員工都是開銷，當然羊毛出在羊身上！

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，日前去連鎖咖啡廳星巴克，他一時興起點了一杯120元的冰搖檸檬紅茶來喝，結果好奇嚐鮮一口，味道彷彿似成相似。

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原PO瞬間想起另一款國民飲品，哭笑不得直呼，「跟泰山冰鎮檸檬紅茶有99.99999%一樣，嚴重懷疑後台是真的倒泰山檸檬紅茶進去...有興趣可以試試看！」

文章曝光後，底下網友笑虧，「杯子就占了八成的費用」、「星巴克是喝身份的」、「可以讓你拍照裝b就值這個價」、「我6年前的杯子一直留著每天從家裡倒冬瓜茶去公司裝b，直到LOGO改版後被同事發現」、「星巴克是拿來炫富的，誰管你杯子裡是什麼東西」、「也許喔！有次在簡餐店的飲料是綜合果汁，喝起來就是波蜜果菜汁啊」、「果茶比較好喝」、「我都喝這個ㄟ，加綠茶的比較好喝，可是綠茶常常要等」。

▲內行點出關鍵，內容物只是其次，重點是品牌價值！（圖／翻攝爆怨公社）



不過有飲料達人解析，「品牌加持，冷氣、沙發、充電都要錢啊，當然羊毛出在羊身上」、「星巴克喝裝潢的」、「只能說可能供應廠商可能是同一家，配方有稍微調整，但基本上口味不會有落差，但是同樣的東西在不同的地方賣，價位就不同」、「他不是現場搖給你看了」、「行銷手法很重要」、「潮才是本體，懂嗎」。