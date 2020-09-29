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苗栗大閘蟹上市　徐耀昌：64道檢驗把關...認明雷射防偽蟹環

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▲苗栗縣優質大閘蟹上市記者會，縣長徐耀昌表示，大閘蟹檢驗經過層層把關，請消費者吃的安心 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣優質大閘蟹上市記者會，縣長徐耀昌表示，大閘蟹檢驗經層層把關，保證可安心食用 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣養殖的大閘蟹已經開始上市；縣長徐耀昌推荐苗栗大閘蟹，從蟹苗引進、飼料抽檢、水質管控等環節都經過嚴格把關，且須通過64項藥物殘留檢驗，才會核發產地標章和防偽蟹環，保證消費者吃的安心、健康、美味。

苗栗縣政府表示，大閘蟹最佳品嚐時間為每年農曆的9月、10月，此時的大閘蟹膏黃肥美飽滿，而苗栗飼養的優質大閘蟹口感鮮甜，更令人難以忘懷。而2020年苗栗大閘蟹養殖戶計有34戶，養殖面積約17公頃，年放養量約27萬隻，加上苗栗縣擁有豐沛優質的水資源，常年氣候穩定，適宜養殖大閘蟹。

▲苗栗縣政府也呼籲民眾，購買大閘蟹時請認明防偽蟹環，才能吃得安心與健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗縣政府也呼籲民眾，購買大閘蟹時請認明防偽蟹環，才能吃得安心與健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府也呼籲民眾，購買大閘蟹時請認明防偽蟹環，才能吃得安心與健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌指出，苗栗養殖的大閘蟹，從引進蟹苗、飼料抽檢、水質、上市前的藥檢等各個環節都經過嚴格的把關，而且須通過64項藥物殘留及戴奧辛含量的檢驗，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環，今年為配合農委會擴大防疫檢疫措施，同時增加十足目虹彩病毒抽檢，亦全部合格，保證消費者吃的安心、健康。

徐耀昌強調，近年來，苗栗優質大閘蟹的高人氣也引起不肖業者覬覦，網路上出現許多假冒苗栗優質大閘蟹的名義，販售來路不明的加工產品，不但影響苗栗優質大閘蟹的聲譽，亦嚴重威脅消費者的食安，為杜絕網路上仿冒的劣質加工產品，希望消費者在每年苗縣大閘蟹上市後，優先在有信譽的電商平台或直接到苗縣大閘蟹養殖場購買在地生鮮的優質大閘蟹，也唯有選擇真正安全、衛生，並且認明只有苗栗優質大閘蟹才有的獨特專屬「產地QR code標章雷射防偽蟹環」，才是健康與品質的最佳保證。

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