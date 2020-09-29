台中又52名學生食物中毒累計130人　市府：查出病原菌最高罰2億

▲台中市衛生局長曾梓展表示，一旦查出食物有病原菌，最高可罰2億元。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市28日又爆發1所高中學生因為吃了同一家餐盒工廠而出現發燒、腹瀉等情況，合計已有130名學生身體不適，台中市衛生局長曾梓展29日表示，採檢結果最快2周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰，若人體檢出相同病原菌，則移送司法偵辦。

台中市政府日前傳出兩所高中78名學生疑似食物中毒，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，昨天又有另一所高中52名學生，也在同一天、吃同一家團膳公司供應的餐食後不適，總計受影響學生有130人，目前有5人留院觀察中，其餘已返家休養。

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曾梓展表示，有學生反應甜點味道有異味，已食物送交採檢，結果最快2周後出爐，如果食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體都檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

教育局指出，市府將持續追蹤學生後續身體狀況及學校處理情形，並請學校加強學生食品衛生及疾病防治等衛教宣導，同時落實校園環境消毒，待檢體檢驗結果出爐，確定責任歸屬後，將函知學校並請學校依契約規定辦理。