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米其林三星「安平運河南岸」散步路線亮麗登場　歡迎10月一起倘佯海洋風光！

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▲台南市觀光旅遊局中秋節再度推出「安平運河南岸」散步路線，10月2日至4日（週五至週日）中秋連假，安排3梯次免費導覽解說，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局中秋節再度推出「安平運河南岸」散步路線，10月2日至4日（週五至週日）中秋連假，安排3梯次免費導覽解說，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，透過體驗軍事戰地的氛圍，可認識當年台南戰略地位的重要性，從國防教育的角度來認識台南，而德陽艦園區展示的M5A1輕戰車、M8自走榴炮車，以及被軍事迷暱稱為「鯊魚機」的S-2T反潛機，陸、海、空三軍都集合在這裡，歡迎全國民眾都來參觀。

觀光旅遊局自推出米其林三星之旅散步導覽路線，頗獲好評，中秋節再度推出「安平運河南岸」散步路線，10月2日至4日（週五至週日）中秋連假，安排3梯次免費導覽解說，歡迎對安平運河南岸歷史、海洋文化及國防教育有興趣的民眾報名參加，民眾可利用線上預約報名，至台南旅遊網線上預約，邀請您中秋節走一趟「安平運河南岸路線」，認識安平老街歷史以外的軍事國防與海洋文化！

▲台南市觀光旅遊局中秋節再度推出「安平運河南岸」散步路線，10月2日至4日（週五至週日）中秋連假，安排3梯次免費導覽解說，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為行銷安平運河南岸文化歷史，及推廣國防觀光，德陽艦園區所陳列軍備S-2T反潛機，在108年底即向國防部提出計畫，2020年5月得到國防部空軍司令部同意並完成簽約事宜，並在市府與民間攜手合作下，由亞洲航空贊助S-2T的拆解、塗裝、運送、組合等移置經費，再加上各單位的配合，讓S-2T反潛機在德陽艦園區順利亮相，德陽艦園區有S-2T反潛機、M5A1 輕戰車、M8 自走榴炮車及德陽艦可謂陸、海、空三軍齊備。再串聯鄰近億載金城、台灣船園區等景點啟動「安平運河南岸路線」，以期民眾經由陳展來認識除役戰機之功能及歷史，推動國防觀光旅遊。

本次推出「安平運河南岸」散步路線，從億載金城（(二鯤鯓砲臺)出發，億載金城的大砲臺，是全臺第一座西式砲臺，對臺灣的海防軍事有重要象徵意義，緊鄰億載金城的億載公園，腹地廣闊，綠草如茵，樹叢茂密，有扶桑花、海檸果等，偶爾微風吹拂帶著花香，還參雜著蟲鳴鳥叫，樹上可看見松鼠跳躍，尤其沿著護城河旁，每年2、3月風鈴花木花開時節，非常美麗壯觀，有生態也有植物，讓身處市區也有森林感覺。

走過馬路來到德陽艦園區，海風吹來一股涼意，眼前看見S-2T 反潛機（鯊魚機）、 M5A1 輕戰車、M8 自走榴炮車及海軍除役驅逐艦「德陽艦」等國防實體機展示，S-2T型反潛機主要為執行反潛作戰、反艦監視及追蹤並執行海上巡邏及搜救工作，由於有海洋迷彩塗裝及獨特鯊魚嘴機頭，在國軍戰機中獨樹一幟，搶眼的鯊魚彩繪，受到廣大的軍事迷喜愛。沿著安億路往前走來到台灣船園區，為復原1艘鄭成功時代的船（台灣成功號），聽聽解說員述說建造起源、過程、首航至交船整個儀式與過程。走到林默娘紀念公園、林默娘雕像就像是紐約港的自由女神，默默地守護著安平港進出漁船，當漁船駛入漁港，漁民望見林默娘慈祥容顏的雕像，興起回家的喜悅與溫馨，最後走到安平港濱歷史公園，一座以府城歷史的時光隧道為構想，由東向西依據歷史的脈絡做規劃，包含主題有史前、荷西、明鄭、清朝、日本、民國及展望等7個時代，將台南府城的歷史設計成時光隧道。現在就跟著導覽員，體驗安平運河南岸歷史及國防文化。

▲台南市觀光旅遊局中秋節再度推出「安平運河南岸」散步路線，10月2日至4日（週五至週日）中秋連假，安排3梯次免費導覽解說，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南有豐富歷史文化，為了讓遊客可以更深層的認識這個城市，觀光旅遊局自2011年起推出以米其林三星景點為特色散步路線，目前上線服務有「府城歷史散步-孔廟線、赤崁線」、「五條港舊城漫遊」、「安平獅饗曲」、「老街543」、「鹽水月津港漫遊」、「關子嶺溫泉鄉散步」及「關子嶺溫泉鄉散步-親子路線」等11條免費導覽路線，頗受遊客好評，截至2020年8月止共辦理6503梯次，64846人次參與。「安平運河南岸路線」，於每周日上午免費導覽解說。

中秋連續假期「台南米其林三星之旅」10月2日至4日上午各有1梯次共3梯次免費導覽解說，自即日起開放線上預約報名，每梯次約20人，報名網址（https://www.twtainan.net/）邀請大家認識安平歷史及國防文化教育！

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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