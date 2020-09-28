疫苗變鯊魚浩劫！體內「萃出鯊烯」含超強免疫　專家：至少50萬隻遭撲殺

▲鯊魚體內的肝油富有高營養。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著2020年全球幾乎都淪陷在新冠疫情的風暴中，各國醫學單位無不致力研發出對症下藥的疫苗與用藥。而疫苗中除了以現階段的醫藥調配之外，美國加州近日出現用「角鯊烯」所合成的疫苗，未來可能將加入臨床試驗，消息一出立刻引發生態組織關注。

根據英國《每日郵報》報導，就在眾人關注疫苗研發進度的同時，加州鯊魚保育組織「Shark Allies」表示，因為疫苗內容物的關係，可能會導致全球將近50萬條鯊魚被殺害，主要是因為鯊魚體內的鯊烯（Squalene）相當珍貴。

「鯊烯」是從鯊魚的肝油中提出，擁有超高的醫學價值，目前有幾款流感疫苗中含有鯊烯，其作用可以提高免疫力，進而讓疫苗的效力提高。科學家認為，一劑疫苗的開發可能需要25萬隻鯊魚犧牲，而新冠疫苗可能需要被接種2劑，初步估計至少可能造成50萬隻鯊魚被撲殺。

而除了疫苗需求之外，人類在其他地方也會撲殺鯊魚，包括食用料理等。鯊魚保育組織創始人布倫德爾（Stefanie Brendl）憂心表示，「我們希望可以盡快以非動物源的鯊烯進行真正鯊烯的替換實驗，來避免許多鯊魚遭到撲殺犧牲」。

目前已經有線上聯署書，呼籲大家加入停止使用鯊魚體內的鯊烯進行疫苗開發；此外令該組織憂心的是，鯊魚的危機可能會出現在一些漁業控管不嚴密的國家，根據調查，一噸的鯊烯需要至少3000條鯊魚。

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