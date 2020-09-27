曾登《無名》首頁　正妹國文師兼職外拍...曝男學生「撩妹」金句

▲正妹國文代課老師，興趣是兼任外拍女模。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

身穿牛仔短褲、短袖上衣，腳踩高跟鞋綁馬尾露出甜美笑容的王若喬，擁有九頭身的身材比例，讓她大學時期就登上「無名小站」首頁正妹，也因此踏上外拍模特兒的路，不說一定想不到，王若喬的正職工作其實是一所公立高中的國文老師，不過在上課的期間，她的打扮都很保守樸素，儘管如此，好身材還是藏不住，遇到男同學撩妹的問句時，她總是會想辦法繞回文學修飾的用詞中，不會讓學生有過多的聯想。

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▲正妹國文代課老師，興趣是兼任外拍女模。（圖／記者黃子倩翻攝）

王若喬坦言一開始接觸外拍，除非是跟攝影師本身很熟，要不然有的攝影師不知道王若喬本身的職業，都會希望可以拍一些尺度比較大的作品，或者性感的主題，對於這部分，王若喬坦言：「我自己內心比較難突破」，她認為老師額外的（外拍）行為，雖然不會影響本身的專業，但是作品畢竟是公開的，因此還是希望大家能把注意力放在她的專業上，而她的外拍主要就著重在時裝以及婚紗攝影上。

王若喬也回憶起，自己曾經在幾乎都是男生的高工裡代課一年，當時整班都是男生，只有一個女生，其實高中男學生都比較喜歡起鬨，所以一個人講了類似撩妹的話後，全班就會鬧哄哄的一起玩，她認為這時候就可以像朋友一樣的相處，或者是用一種帶過的方式或冷處理它。

▲正妹國文代課老師，興趣是兼任外拍女模。（圖／記者黃子倩翻攝）

像是有個男同學曾經跟她說，「妳不能上飛機喔！」王若喬當時不明白這話中的含義，後來男同學說因為炸彈不能上飛機，王若喬追問：「我為什麼像炸彈呢？」學生就會接說因為妳美炸了啊！此類撩妹話語，王若喬都會強調自己「沒有感覺」，只覺得學生都很可愛。

另外，在教國文的時候，王若喬也喜歡穿插一些生活上的事情，帶入自己的經驗，或者故意把自己捧得很高，來加深學生的興趣與認識，例如在教「喻體、喻詞和喻衣」的時候，她就會比喻說「喬像仙女」，然後學生可能就會說，這題寫不下去了啦！因為喬沒有像仙女這件事啊！在打鬧的過程中，就可以把這個經驗融進去來做比喻，也因為這樣，有時候會收到學生的回饋說，第一次覺得那麼喜歡國文，第一次覺得國文可以那麼有趣，也讓她更充滿自信。

▲正妹國文代課老師，興趣是兼任外拍女模。（圖／記者黃子倩翻攝）

王若喬說，外拍的工作對她而言就是一項興趣，她的終身志趣目標還是放在教育上，儘管因為少子化，學生數越來越少，她自己考了8年，加上國文是主科，3、4百人中只會錄取一位，她好幾次分數都落差一點點，但她還是不會放棄成為一名正式的國文老師，繼續在教育界打拼。

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