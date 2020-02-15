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新冠肺炎釀書展、開學延期　幼兒線上教育展開跑攻居家學習

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▲▼ 線上教育展 。（圖／寰宇家庭提供）

▲以往台北書展祭優惠吸引不少民眾。（圖／寰宇家庭提供）

記者崔至雲／台北報導

台北國際書展受到新冠肺炎（COVID-19）影響延期，學生開學也延後2週，雙重因素夾擊打亂家長時程安排，不少家長擔心孩子學習受到影響。幼兒英美語教育業者寰宇家庭公司公關部經理宋明勳對此現象表示，即便書展延期，但閱讀、學習還是有大量需求，因此決定改用線上幼兒教育展的形式方便家長選購商品，在延後開學期間居家伴讀。

隨著武漢台商返台，疫情增加變數，教育部長潘文忠宣布高中以下延後開學兩周，「托嬰」、「安親班」等關鍵字搜尋熱度單日暴增2倍，顯示許多家長時程被打亂，雖然有防疫假可因應，但不希望孩子的學習停擺，要在空窗期中銜接，就得尋找具備系統性及知識性兼具的教材，不致在家落後學習進度。

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▲▼ 線上教育展 。（圖／寰宇家庭提供）

▲防疫開學延期讓居家學習及線上學習的概念更受重視。（圖／寰宇家庭提供）

代理迪士尼美語教材的寰宇家庭公司公關部經理宋明勳表示，以往迪士尼美語在書展中經常祭出優惠，因此吸引許多家長等待書展下訂，今年書展取消加上全台2千多間公幼突然延後開學，發現近期民眾的詢問電話增多，因此將於2月14日展開線上幼兒教育展，並特別加贈價值上萬元的米奇造型藍光機、米奇睡袋、積木組等互動遊具，加上迪士尼美語教材主要以0到3歲幼兒為使用對象，讓幼兒從小沉浸在全英文學習環境當中，教材結合影片、歌曲、問答、點讀、勞作的組合，讓孩子學習之餘也能增加家長的陪伴與互動感，訊息公布後詢問度增加20%到30%。

▲▼ 線上教育展 。（圖／寰宇家庭提供）

▲幼兒美語教材業者加贈米奇造型藍光機等助家長陪伴孩子居家學習。（圖／寰宇家庭提供）

除了迪士尼美語祭出應對方案，遊戲型線上學習網站同樣也接到三百家海內外學校申請線上學習，創辦人葉丙成也規畫推出「停課不停學」任務，讓國民義務教育的學生能夠在家自學，以銜接校園課程。《未來兒童》雜誌推出線上音頻課程，讓年紀較大的孩子自選內容增長知識。

教育部委託台中教育大學團隊開發的因材網、台北市的酷課雲等，配合發表「居家防疫、學習持續」的宣導，國家教育研究院架設的樂學網，提供許多主題的數位遊戲。在實體門市及會展活動陸續受到疫情衝擊的時刻，居家學習及線上學習的商機升溫，武漢肺炎也可能成為出版界及教育界向轉型居家自學或數位學習的推手。

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