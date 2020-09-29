快訊／軟飯男將雙胞胎塞入洗衣機悶死　台中母子3屍案法官判死刑

記者白珈陽／台中報導

台中市中區2019年發生一起母子3屍慘案，29歲的陳姓女子被發現與2名年約1歲的雙胞胎男嬰陳屍在出租套房中，警方深入追查，於彰化一間網咖逮捕陳女的同居人陳姓男友（29歲）；檢方查出，雙胞胎為2人非婚所生，陳男不滿陳女工作中與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧，陳因此心生怨懟，掐死陳女、再將2子丟入洗衣機悶死，台中地院29日上午宣判，陳男殺妻部分判刑13年；殺2名幼子判處死刑，褫奪公權終身。

▲台中3屍案，母子3人小靈位。(圖／記者白珈陽攝)

台中地院29日上午10時許由審判長簡佩珺、受命法官湯有朋、陪席法官鄭咏欣組成合議庭，在該院第19法庭宣判。

台中市中區一處出租大樓某間套房，於去年11月7日飄出屍臭味，警方獲報到場破門而入，發現陳女母子3人遺體躺在套房地板，雙胞胎幼嬰頭部1人朝南、1人朝北，其中一名男嬰還被陳女抱在懷中，3人屍體均以涼被包裹覆蓋，死亡時間已有數天，檢警調閱監視器畫面追查，發現近日陳女的同居男友陳嫌行跡相當鬼祟，也是最後與陳女接觸的人，立即展開追緝，於8日在彰化一間網咖中逮捕陳嫌；陳男見到警方，當場承認自己殺人。

陳男落網後供稱，去年8月失業後負責在家照顧小孩，而陳女做八大傳播業養家，他對於女友跟客人交往經常吃醋，去年11月3日雙方爆發激烈口角，他一時情緒失控就將陳女殺害，殺害陳女後，又想到孩子沒有媽媽很可憐，加上殺人後情緒相當慌張，乾脆一不做二不休，將孩子丟入洗衣機，再塞入棉被往下壓悶死。

檢警採洗衣機內外的跡證，果然採到雙胞胎的DNA，與兇嫌陳男供稱將雙胞胎塞入洗衣機悶死情節吻合，證明陳確實將雙胞胎塞入洗衣機悶死；檢警採雙胞胎與兇嫌陳男的毛髮及血液做DNA比對，鑑定報告出爐，確認雙胞胎是陳嫌的親骨肉。

檢察官查出，陳男與陳女為同居的男女朋友，雙方育有年幼的雙胞胎兒子（2018年12月底出生），但陳男於2019年8月底失業無工作，在外積欠債務20多萬元，生活家計僅能仰賴陳女從事傳播小姐陪酒維生。

惟陳男對陳女因工作接觸的異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧，使他心生怨懟，至去年11月3日上午，2人再因陳女與異性朋友糾纏不清起爭執，陳男徒手掐住陳女頸部，再坐騎在陳女身上，勒死陳女後，自知鑄下大錯，未知懸崖勒馬，認陳女已死，考量自己對外負債，將來恐無人照顧雙胞胎兒子。

至同月4日凌晨，陳男將毫無抵抗能力的雙胞胎兒子，陸續放入租住處的洗衣機，再塞入墊子、毛毯並蓋上洗衣機蓋，活活悶死2名幼子。陳男殺害陳女及雙胞胎兒子後，駕車離開租屋處，四處至網咖等處吃喝玩樂，至同月8日在彰化縣一間網咖落網。

檢方查出，陳男殺害陳女母子3人後，為避免遭發現及查緝，尚知清理現場自己的衣物，甚至還將冷氣調降至22度，以防止屍體過早腐敗，且噴灑香水以掩蓋屍體發出異味，企圖避免遭人發現，更與友人四處吃喝玩樂，被害人家屬猶無法原諒陳男，陳男亦未有與被害人家屬尋求和解的意願，未見陳男有誠摯表示懺悔之態度，檢察官認為他惡性重大，請法官從重量刑。 台中地院合議庭認為他惡性重大，判死刑、褫奪公權終身。

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