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美將派「死神」無人機襲擊南沙島礁？　環時總編：解放軍奉陪到底

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▲國防提出的凍結行動管制，嚴重打亂9萬名美軍原本的安排。（圖／路透）

▲中美角力升溫。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國《空軍》雜誌報導MQ-9「死神」無人機參加海上軍演，演練打擊海上目標。該雜誌在報導中刊登的照片顯示，空軍人員制服上的臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，這個剪影上疊加著MQ-9無人機，這被廣泛認為極不尋常。對此，大陸官媒《環球時報》29日凌晨發表社評指出，美軍膽敢用無人機攻擊南沙島礁必遭解放軍猛烈反擊。

總編胡錫進怒斥，軍隊的日常訓練有假想敵，並非很奇怪的事情，但是MQ-9這支部隊將中國印到臂章上，並且《空軍》雜誌將相關圖片公佈出來，這是極其囂張的挑釁。

據報導，美國空軍上一次把一個國家印到臂章上還是越南戰爭時候的事情，印上中國地圖這對美軍來說已很激進，而曝光相關照片，不可能是意外誤操作，美軍顯然要借此傳遞強烈信號。

胡錫進指出，華盛頓在加緊針對中國的戰爭準備，而且這種在世界各地參與過謀殺等攻擊行動的無人機也將在其中扮演角色，這就是美國《空軍》雜誌這篇報導有關MQ-9無人機轉化功能延長服役之外所傳遞的戰略性信號。

「這是對中美社會彼此敵意的一次升級攪動，也是對中方的訛詐，」他進一步表示，美國軍方在用這種無人機和空軍人員的臂章刺激人們的想像力，製造中美走向戰爭的畫面，並以這種方式在做輿論鋪墊和動員。

美國國務院27日發表聲明，再次抨擊中國對南沙島礁的建設，並且指責中國對那些島礁採取了「不計後果、挑釁性的軍事化行動」，甚至揚言要追究中國的責任。無獨有偶，近日還有消息說，美軍將派出MQ-9無人機對南沙的三個島礁發動「震撼式」、「流鼻血」襲擊，轟炸跑道、機庫。

胡錫進警告，「無論這些資訊彼此之間到底是什麼聯繫，我們必須在此對美方給予嚴厲警告：動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。」

他強調，中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的，「如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，我們就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。」

「請美軍和華盛頓的政客們認真對待我們的警告，不要產生他們可以恣意妄為而中方將忍氣吞聲的戰略誤判，1950年的中國百廢待興，都有勇氣與美軍浴血一戰，今天我們若面對極端挑釁和攻擊，更不會猶豫，」最後，胡錫進表示，如果華盛頓非要試試運氣，那麼中國軍隊和中國人民一定會接受挑戰，並且奉陪到底。

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