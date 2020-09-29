剩2天免費！10/1起「無人機註冊」收50元　未申請最多可罰15萬

▲一般自然人持有的無人機最大起飛重量達250公克以上，與政府機關、學校或法人所持有的無人機，都需向民航局註冊。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

無人機玩家注意！交通部民航局制定《遙控無人機管理規則》，一般自然人持有的無人機最大起飛重量達250公克以上，與政府機關、學校或法人所持有的無人機，都需向民航局註冊，未申請註冊者可罰3到15萬元。10月1日起註冊費50元，且體檢須於公立醫院或衛生機關進行，且不可再越級報考。

民航局制定《遙控無人機管理規則》，自然人持有的無人機最大起飛重量達250公克以上，與政府機關、學校或法人所持有的無人機，均須申請註冊，註冊號碼期限2年，需以標籤、噴漆等方式，標明於無人機上。今年3月起至9月30日間註冊免費，自10月1日開始，註冊就須收費50元，民眾可透過網路線上註冊。

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民航局表示，10月1日起，玩家報名「術科測驗」，首次申請者的體格檢查證明，僅受理民航局「遙控無人機體格檢查證明書」，民眾須至公立醫院或衛生機關進行體檢，證明書可在民航局官網無人機專區下載。

▲▼無人機規定稍有變革。（圖／翻攝自民航局無人機專區）

另外，10月1日起新報名學科測驗及已考取操作證者，必須逐級報考，包括普通操作正、基本級專業操作證、高級專業操作證。9月30日前完成報名專業操作證學科測驗者，10月1日後首次申請，仍可選單一構造或單一重量完成術科越級報考。

民航局官網指出，未註冊或在地方政府公告禁止使用無人機的區域遊玩，可罰3到15萬元；沒有合格操作證或法人未投保者，可罰6到30萬元；在機場四周或進入禁航區者，可罰30到150萬元；觸犯其他規定則可罰1萬元。