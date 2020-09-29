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美軍使出秘密武器「忍者飛彈」　旋轉鋼刀剁掉蓋達高層　

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▲忍者炸彈是從「地獄火飛彈」所改良而來。（示意圖／取自免費圖庫Commons Wikimedia）

▲忍者炸彈是從「地獄火飛彈」所改良而來。（示意圖／取自免費圖庫Commons Wikimedia）

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國特種作戰部隊兩週前於敘利亞西北部狙殺蓋達組織一名幹部，消息透漏該組織正在策畫對西方的襲擊，其中美軍使用的秘密武器就是「忍者地獄火飛彈」（AGM-114R9X）。

「忍者地獄火飛彈」（AGM-114R9X）並沒有火藥，因此擊中目標也不會爆炸，它的彈頭被長刀片取代，以壓碎或切碎受害者，將對附近任何平民的危險降至最低，同時利用飛彈在旋轉時帶動彈體周圍的鋼刀旋轉來破壞目標，因此可以很精準的擊中敵人卻不會誤傷無辜，尤其是恐怖分子多年來最擅長的一種戰術，將自己隱身在人群之中，讓對方有所顧忌，不能施展攻擊性武器。

國家反恐中心（National Counterterrorism Center）總監米勒（Christopher Miller）說：「在敘利亞，宗教保護組織由多名基地組織老兵組成，最近連續折損重要領導人物，行動也受挫。與其他暴力極端分子的派系衝突，已使組織無法壯大。」

根據紐約時報指出，忍者地獄火飛彈最初是在十年前受到歐巴馬（Barack Obama）總統指示而研發的，目的是減少美​​國在阿富汗、巴基斯坦等國長期反恐戰爭中的平民傷亡。美國官員也指出，近年來，這種武器已被使用了六次。

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