「華爾街金童」爆吸金百億！台灣首腦人間蒸發　退輔會疑收贓車

▲將EXP引進台灣及大陸的「華爾街金童毛老師」毛奕捷，去年10月捐贈1輛165萬元的復康巴士給榮民之家。（圖／翻攝YouTube）

圖、文／CTWANT

1年多前在台灣崛起的「EXP ASSET」（EXP）集團，號稱在波蘭挖礦，台灣會員已有上萬人，並擴及中日星馬泰等國，吸金高達百億元，但該集團去年8月起即停止運作，自稱華爾街金童的台灣首腦「毛老師」也人間蒸發，她去年10月竟以慈善家身分捐贈百萬巴士給退輔會的新竹榮家，上百受害人除已組成自救會提告，若查出該巴士是非法吸金所得，也等同「贓車」將會被查扣，讓退輔會成了另類受害者。

去年10月中旬，也就是EXP自稱遭駭後的2個月，退輔會新竹榮民之家特地舉辦一場贈車儀式，退輔會副主委呂嘉凱特別到場向捐贈者致謝，而捐贈者就是目前行蹤一直成謎、被稱「毛老師」的毛奕捷（毛女）。

▲退輔會副主委呂振凱去年還出席主持捐贈儀式，感謝毛奕捷捐贈復康巴士，卻沒想到那台車極有可能是用詐騙吸金所得購買的。（圖／翻攝退輔會）

新竹榮民之家姚姓副主任表示，毛奕捷的媽媽過去曾在榮民之家服務，所以毛女以員工子女身分贈送一輛價值165萬元的高頂復康巴士，供坐輪椅的老人到醫院看診。毛女有捐贈意願後，曾向榮民之家查詢，後來認為高頂復康巴士最符合住在榮民之家老人所需，便慷慨捐贈。

毛奕捷當時表示，媽媽教育她「一個人存在的價值，不在於有多少財富，而是能貢獻所長」。新竹榮民之家也表示，「經過調查，確認毛奕捷是員工子弟才接受捐贈」。

但退輔會卻不知道毛奕捷是吸金集團的台灣首腦，遭到自救會向檢調單位提告涉嫌吸金、詐欺等罪，正由檢調調查中，一旦她被起訴、被法院判決有罪確定，包括轉贈他人的不法所得都會被查扣，新竹榮家獲贈的巴士就被視為「贓車」，也得乖乖繳回。

▲毛奕捷宣稱有美國知名大學的學歷及金融機構的工作經驗，資歷讓投資人相當驚艷。（圖／讀者提供）

延伸閱讀

▸ 金童騙局2／獲利至少20%又有「波蘭總裁」掛保證 中國會員豪砸5億

▸ 熊熊之謎1／瑪莎拉蒂男取代特斯拉男 直擊 熊熊再看婦科暗訂養胎餐

▸ 街頭雞戰1／繼光香香雞睽違20年強勢回歸 加盟金震撼市場