陸媒挺歐陽娜娜、張韶涵　周杰倫衰中槍！13年前一句話被挖出





▲歐陽娜娜登央視國慶晚會《中國夢 ‧ 祖國頌》節目被罵，陸媒聲挺。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

記者張靖榕／綜合報導

大陸十一國慶日即將來到，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將獻唱《我的祖國》，在兩岸引發爭議，更可能遭受法辦。《人民日報》海外版特別撰文為兩人抱屈，更稱周杰倫早說過自己「是中國人，也是台灣人」，如今卻又要被民進黨挑撥。

《人民日報》海外版以《阻撓歌手「登陸」，民進黨太癲狂》為標題，為歐陽娜娜和張韶涵打抱不平，認為只是到大陸參加央視國慶晚會，竟然被台灣陸委會揚言「法辦」，「不就是唱個歌嗎」？

報導指出台灣歌手大大方方表達拳拳愛國情，民進黨當局卻要「羅織罪名」，稱大陸邀請台灣歌手參加晚會是「旨在宣傳一國兩制台灣方案」，以及「對台進行施壓」，此舉是刻意對大陸扣帽子。

對於歐陽娜娜表示自己是中國人且以此為傲，報導表示這件事早就不是第一次，更以國際級華人巨星周杰倫為例，因周杰倫說過「我是中國人，這事有什麼好討論的？我在台灣出生長大，我也是台灣人」等言論，綠營也要瘋狂圍剿。

文末並聲稱引述台媒民調，表示近6成民眾認為兩岸應加強交流，20到29歲的年輕人更有7成力主加強交流，即便泛綠選民也有4成多表示贊成。

此外，官媒《環球時報》總編胡錫進在《台海局勢持續緊張，台灣老百姓該如何自主？》一文中表示，歐陽娜娜和張韶涵可能面臨台灣最重新台幣50萬元罰款，「可以想見這些威脅對台灣藝人會造成一定壓力」。

胡錫進表示兩岸關係緊張導致藝人和生意人左右為難，若無法對立，可以「選一個中國的方向站」，因比起台獨更有前途。他說「一個中國」在世界上取得的認同，相對「台灣獨立」是具有壓倒性優勢，而且未來台灣勢必「回歸祖國」。

胡錫進更對歐陽娜娜、張韶涵溫情喊話，「我想對他們說，不要怕那些台獨勢力」，至於站在一個中國立場的台灣人，未來「他們的選擇一定會得到時間的回報」。