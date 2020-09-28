「民進黨政治學中國」　李貴敏拿歐陽娜娜比張惠妹唱國歌

▲歐陽娜娜、張惠妹。（圖／翻攝自IG@nanaouyang、EMI提供）

記者黃巈禾／台北報導

台灣籍藝人歐陽娜娜、張韶涵，將在中共「十一國慶」晚會上唱「我的祖國」，引發爭議，行政院長蘇貞昌更批評，享受自由民主和健保資源，還去對岸唱不適當的歌，國人自有公評。對此，國民黨立委李貴敏酸民進黨政治學中國，還拿歌手張惠妹國歌事件對比。

李貴敏27日在臉書表示，陸委會宣稱不排除依法查辦歐陽娜娜及張韶涵等出席央視中共國慶晚會的藝人，不禁令人回想起天后歌手張惠妹當年也因國歌風波而一度遭對岸封殺，兩相對照後才恍然大悟，原來曾經高喊「表演自由是基本人權」的民進黨，現在一切「政治」掛帥、「政治學中國」，真讓人不知今夕是何夕。

▲李貴敏。（資料照／記者呂佳賢攝）

李貴敏指出，當年張惠妹因總統就職典禮演唱國歌，遭大陸封殺，當時民進黨文宣部主任鄭文燦說，民主國家，表演自由是基本人權，中國大陸以政治掛帥角度看待藝人，代表不瞭解演藝事業、不瞭解台灣；如今民進黨政府以查辦要脅登陸演藝人員，是不是像鄭文燦所說，民進黨也不瞭解台灣、不瞭解表演自由是基本人權？

李貴敏提到，鄭文燦當年還說大陸把演藝事業當成宣傳事業，思想仍停留在藝工大隊的階段，才會緊縮表演尺度，只會適得其反，因為台灣人民不會接受把藝人分成藍綠；言猶在耳，為什麼民進黨執政後，要用政治忠誠度來審判藝人？過去把退將抹紅、抹黑還不夠，現在打算把政治黑手伸向演藝圈？

李貴敏還說，民進黨近20年來，動不動拿藝人被大陸封殺做文章，現在卻動輒限制人民就業自由，限制人民表演自由，更拿反滲透法、國安法等嚇唬人民，民進黨政府打算一切以政治掛帥並違憲侵害人民自由，來催毀台灣好不容易建立以「人民為主」的自由體制？