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北京研究：母乳能對抗新冠！乳清抑制100%活體病毒株

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▲▼母乳,擠乳,擠奶,示意圖。（圖／CFP）

▲乳牛及山羊的乳清能夠抑制約70%的活體病毒株，人乳乳清的抑制效果則能達到100%。（圖／CFP）

記者崔子柔／綜合報導

德國5月時出現首個從母乳中驗出新冠病毒的案例，讓各界擔心起透過母乳傳染給嬰兒的可能性。但北京化工大學教授童貽剛領導的團隊的研究論文就指出，母乳或許能預防、治療新冠病毒。

童貽剛團隊25日在生物科學開放式預印本存儲庫網站biorxiv.org發布的2篇論文顯示，他們把2017年蒐集的母乳用來測試暴露到新冠病毒的各類細胞，包括動物的腎臟細胞、年輕人的肺部細胞、腸道細胞等。

研究人員將健康的細胞與母乳混合後，把母乳清洗掉，用健康細胞與新冠病毒接觸，發現幾乎沒有病毒附著或進入細胞的跡象，原本已經受感染的細胞也停止病毒複製。因此團隊認為，母乳能殺死大多數活體病毒株，抑制感染，就像能抑制細菌、愛滋病毒相同。

▲▼母乳,擠乳,擠奶,示意圖。（圖／CFP）

▲團隊認為此研究是進一步開發抗病毒藥物的關鍵因素。（圖／CFP）

童貽剛團隊原本推測，新冠病毒可能對母乳內既存的部分抗病毒蛋白敏感，包刮乳鐵蛋白等，不過後來發現乳清才是最有可能抑制病毒的物質。研究指出，乳牛及山羊的乳清能夠抑制約70%的活體病毒株，人乳乳清的抑制效果卻能達到100%。

研究報告顯示，目前沒有發現任何人乳造成的危害，母乳在殺死病毒的同時還能促進細胞增生。另外也發現，如果將母乳加熱至90度10分鐘，就會讓乳清蛋白失去活性，導致對抗新冠病毒的防護力下降至20%以下。

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