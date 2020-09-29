男性青春期用這3種「錯誤尻槍法」　恐致將來中出障礙：趴著也不行

▲有些男性青春期時會用特殊的方法刺激陰莖，結果開始和女性展開親密關係後，發現無法輕易達到高潮。（圖／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

男性不孕症包括勃起困難、無法射精、精蟲活力不足等因素，日本泌尿科醫師小堀善友（Dr. Yoshitomo Kobori）就提出，男性在青春期時用3種方法自慰，可能導致「陰道內射精障礙」，在做愛時無法成功達到高潮。

根據《讀賣新聞》報導，小堀善友指出，近年來男性青春期發生的越來越早，甚至提早到10歲，而且患有不孕症的比例也越來越高，以下3種在青春期的「錯誤自慰方式」就有可能讓男性在未來進行性行為時，出現無法正常射精的情況。

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一、地板壓力自慰

有些男性趴著自慰時，會把陰莖貼在地板、床上射精，久而久之陰莖會習慣這樣的壓迫感，未來若在真正性行為時無法達到同等壓力，可能就會出現射精障礙。

二、雙腳打直自慰

如果自慰時習慣讓腳掌與腿部呈現垂直狀態，或是其他更難以達成的姿勢，會造成用正常體位行房時無法完成射精。

三、強烈刺激自慰

在自慰時如果習慣手的力道過大、頻率過快，也可能因為性行為時無法受到同等刺激，導致陰道內射精障礙。

▲「2019全球自慰大調查」顯示，台灣人自慰經驗居亞洲第一。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



小堀善友提醒，不孕症有一半的問題出自於男人，「良好的睡眠、運動、減肥、戒菸、均衡飲食不只能避免各種慢性病，也能讓精子的品質保持良好。」