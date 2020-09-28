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喝爆！星巴克每週買1送1、小7買3送3　10月咖啡日優惠懶人包

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▲超商咖啡,711咖啡。（圖／記者陳涵茵攝）

▲超商推出咖啡優惠。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／綜合報導

10月1日為國際咖啡日，四大超商與咖啡業者推出專屬優惠搶攻「黑金」商機，期間限定買一送一，整個10月喝咖啡都能享折扣，收假開工也不憂鬱。

1.7-11

9月28日至9月30日限時三天，推出OPEN POINT行動隨時取優惠，大拿鐵12杯440元，原價660元，省220元，冰熱限量各10萬組；大美式14杯440元，原價630元，省190元，冰熱限量各10萬組。

另外，迎接國際咖啡日，7-ELEVEN於10月1日至10月3日推出OPEN POINT行動隨時取「精品美式咖啡冰／熱買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組，售完為止。

2.全家

▲▼全家咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲全家咖啡。（圖／業者提供）

為迎接一年一度的國際咖啡日，全家便利商店嚴選全台16家特色咖啡館，自即日起至10月20推出國際咖啡日優惠券組，以「全家」會員點數3000點加價169元起即可獲得。

另外，全家Let’s Café即日起至10月6日全台店舖任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元，森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元。

3.萊爾富

萊爾富將於10月1日至10月4日推出「不限會員Hi Café大冰／熱美式咖啡、大冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5」、9月30日至10月6前「Hi Café大冰珍珠厚奶茶」買一送一超值優惠，中秋連假後開工不鬱卒，上班日喝杯咖啡又是美好的一天。

4.麥當勞

▲麥當勞咖啡。（圖／業者提供）

▲麥當勞咖啡買6杯送3杯。（圖／業者提供）

除了超商，速食業者同慶10月1日「國際咖啡日」，台灣麥當勞將於9月30日中午12點起，於「LINE酷券」推出雙重好「咖」優惠：首波主打McCafé 特選黑咖啡（冰/熱）特價只要10元，原價55元，每組帳號限購1杯，共計10,000杯限時開賣、售完為止，

此外，9月30日中午12點起至10月6日，McCafé特選黑咖啡（冰/熱）、特選那堤（冰/熱）享同品項、同冰/熱「買6杯送3杯」的超值優惠，每組帳號限購2組，限量50,000組，限期販售或售完為止。

5.星巴克

▲▼10月星巴克「買一送一」連殺5天　每周都喝爆。（圖／星巴克臉書）

▲10月星巴克每週四「黑咖啡買一送一」。（圖／星巴克臉書）

星巴克從10月1日起，每週四推出黑咖啡HAPPY HOUR，10月1日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日共5天，上午10點到下午2點購買黑咖啡系列飲料，可享買一送一優惠，需相同容量、風味、冰熱，至多買二送二。

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