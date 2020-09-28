　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今仍濕涼北北基大雨特報　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲王品翔說，今東北風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨，中部及花東則有局部短暫陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今仍濕涼，連假前再變天！中央氣象局預報員王品翔表示，周三、周四中秋節東北風再增強，又以周三水氣較多。氣象專家吳德榮說，中秋連假以中秋節當天氣溫最低，各地平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。

氣象局對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，東北風影響及華南雲雨區東移，今天（28日）基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雲有局部午後雷陣雨的天氣；台中以北及東北部稍涼，北部高溫約23、24度，低溫約20度，中南部高溫超過30度。氣象局觀測，今晨最低溫出現在桃園市楊梅的20.1度。

▼今華南雲雨區水氣仍持續移入。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周二東北風稍減弱，氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

王品翔提醒，周三、中秋節東北風再增強，北部及東北部氣溫轉涼一些，預估低溫和這波差不多，各地約20、21度；周三水氣較多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

王品翔表示，中秋節雨區較縮小，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔指出，周五至周日東北風比較減弱，氣溫比較回升，環境場偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風水氣仍多，台中、南投以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；苗栗以北較涼、中南部早晚涼。

吳德榮說，周二東北風水氣減少、天氣短暫空檔，北部、東半部雲量稍多，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；周三東北風水氣略增，北部及東半部雲量再增多，有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雷陣雨。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼鯨魚颱風將轉彎，對台灣沒影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮分析，周四至周日連假台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨，迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大；氣溫周四最低、逐日漸升，白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。

吳德榮進一步指出，中秋夜最新模式模擬顯示，大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受低雲干擾，但雲層並不密實，仍有不錯的機率，中南部午後發展的雲層、夜間已消散，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣；不過，夜涼如水，各地區平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
後山找到「巨無霸稀有菇」比人還大！農夫笑了…網嚇：底下有屍體
今仍濕涼北北基大雨特報　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車考照「新魔王關」曝光！直線7秒排第二　十分之一考生慘敗

今仍濕涼北北基大雨特報　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

快速道路撞翻重機！水產行重開臉書90字道歉　網友更怒3小時灌爆

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」　網號召現場買水產

快訊／雨彈再一天！北北基「大雨夜襲」大跳溫探19°C　一周天氣出爐

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆…粉專緊急關閉

新竹特有工藝！「蓪草結合設計成品」首度亮相

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭　網驚：旁邊是聯結車

歐陽娜娜赴對岸唱《我的祖國》！文化部回應：違規將依法處置

大雞腿單賣60！客人嫌貴秒走　她「狠酸一句」讓網直呼：超中肯

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

柯佳嬿《想見你》再奪視后「擁抱許光漢」　感嘆2020「給身邊的人多一點溫暖跟善意」

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

機車考照「新魔王關」曝光！直線7秒排第二　十分之一考生慘敗

今仍濕涼北北基大雨特報　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

快速道路撞翻重機！水產行重開臉書90字道歉　網友更怒3小時灌爆

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」　網號召現場買水產

快訊／雨彈再一天！北北基「大雨夜襲」大跳溫探19°C　一周天氣出爐

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆…粉專緊急關閉

新竹特有工藝！「蓪草結合設計成品」首度亮相

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭　網驚：旁邊是聯結車

歐陽娜娜赴對岸唱《我的祖國》！文化部回應：違規將依法處置

大雞腿單賣60！客人嫌貴秒走　她「狠酸一句」讓網直呼：超中肯

抗痘要從預防做起！皮膚科醫師點出痘痘生成3階段的保養秘訣

口臭、蛀牙好困擾！　牙醫師告訴你漱口水該怎麼挑

好萊塢女星拍片慘遭痛毆　鼻青臉腫卻興奮喊：最愛這場戲

唐綺陽運勢／射手「慎防怪咖黏上來」4星座注意桃花！　金牛要顧好錢包

御姊愛／Podcast比其他平台更具特殊優勢？給播客新手的五點建議

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅　2016當選總統只繳2萬元

機車考照「新魔王關」曝光！直線7秒排第二　十分之一考生慘敗

前胸貼後背！澄清湖雙屍年齡、衣著曝　警：綁紅繩代表死也不分離

全球近百萬死！莫斯科單日破2000例創3月新高　紐約疫情回溫

7大版型牛仔褲超詳解實穿給你看　最「顯腿距」的褲管要這樣挑

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

生活熱門新聞

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

歐陽娜娜要唱《我的祖國》！文化部回應

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

好市多FILA女鞋5折價　她帶2雙：不用2千元

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

北北基大雨特報！　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

更多熱門

相關新聞

中央氣象局深夜10時持續針對北北基3縣市發布「大雨特報」，受東北風影響及華南雲雨區東移，27日晚至28日（下周一）基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生機率，連日降雨，請注意坍方及落石。預報28日北臺灣一整天濕濕涼涼，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部為多雲有局部午後雷陣雨。

下波東北風中秋前夕襲！降雨熱區曝

下波東北風中秋前夕襲！降雨熱區曝

宜蘭2處巨型月亮　還能看百萬夜景

宜蘭2處巨型月亮　還能看百萬夜景

中秋假期觀光現人潮　苗警交通疏導

中秋假期觀光現人潮　苗警交通疏導

雨彈炸！北北基3縣市大雨特報

雨彈炸！北北基3縣市大雨特報

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局王品翔吳德榮中秋連假

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

吃它＝喝油！「人氣月餅」熱量TOP10曝光

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面