今仍濕涼北北基大雨特報　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

▲王品翔說，今東北風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨，中部及花東則有局部短暫陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今仍濕涼，連假前再變天！中央氣象局預報員王品翔表示，周三、周四中秋節東北風再增強，又以周三水氣較多。氣象專家吳德榮說，中秋連假以中秋節當天氣溫最低，各地平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。

氣象局對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，東北風影響及華南雲雨區東移，今天（28日）基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。

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王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雲有局部午後雷陣雨的天氣；台中以北及東北部稍涼，北部高溫約23、24度，低溫約20度，中南部高溫超過30度。氣象局觀測，今晨最低溫出現在桃園市楊梅的20.1度。

▼今華南雲雨區水氣仍持續移入。（圖／氣象局）

王品翔說，周二東北風稍減弱，氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

王品翔提醒，周三、中秋節東北風再增強，北部及東北部氣溫轉涼一些，預估低溫和這波差不多，各地約20、21度；周三水氣較多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

王品翔表示，中秋節雨區較縮小，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔指出，周五至周日東北風比較減弱，氣溫比較回升，環境場偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風水氣仍多，台中、南投以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；苗栗以北較涼、中南部早晚涼。

吳德榮說，周二東北風水氣減少、天氣短暫空檔，北部、東半部雲量稍多，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；周三東北風水氣略增，北部及東半部雲量再增多，有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雷陣雨。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▼鯨魚颱風將轉彎，對台灣沒影響。（圖／氣象局）





吳德榮分析，周四至周日連假台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨，迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大；氣溫周四最低、逐日漸升，白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。



吳德榮進一步指出，中秋夜最新模式模擬顯示，大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受低雲干擾，但雲層並不密實，仍有不錯的機率，中南部午後發展的雲層、夜間已消散，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣；不過，夜涼如水，各地區平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。