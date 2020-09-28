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全聯「累積點數不能報電話」惹婆媽崩潰！延到明年1月了

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▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

全聯之前超前貼出公告，從今年10月1日開始，將不再以報電話的方式累積點數，消息一出讓大票婆媽崩潰。然而政策大轉彎，日前官方宣布，「電話無法累積福利點」的規則，將延後到明年1月1日上路啦！

全聯去年推出PX Pay後，已將第一代實體福利卡會員，無痛轉至這個行動支付系統，主打不必帶現金、無須實體卡片，也不用報電話號碼，讓結帳更快速效率。

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▲今年10月1日開始，報電話就不能累積點數了。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實說）

▲從10月1日開始，報電話就不能累積點數了。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實說）

事實上，幾個月前就有網友貼出超前公告，上面表示「為了加快結帳速度與保障個資安全，2020年10月1日起，報電話號碼恕無法累積點數，請改用PX Pay或實體福利卡。」

雖然新制符合時代潮流，但也讓不少婆媽崩潰，「對於我這個懶人來說，真是不好的消息」、「這真的很母湯，搞得麻煩就會讓客人去比較方便的地方，而且家人共用一張卡，也不可能每個人身上都帶」、「更浪費時間」、「App開發應該要便民，竟然為了叫大家廣泛使用而造成不便，根本本末倒置」、「哈哈，可是報電話比找手機和卡還要快耶」、「我是已用App結帳，但這樣老人家還要記得帶卡」、「長輩老人家不一定會用」。

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