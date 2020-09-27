逛全聯見「聯名款柚子」圖片有聲音！　網一看秒懂：有1顆被買走了

▲全聯柚子。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

全聯是大家很常光顧的超市，除了洗腦的「福利熊」主題曲，還有一句經典廣播台詞深植人心。一名男大生日前去逛全聯，無意間瞥見水果區出現「聯名款柚子」，其中4顆長得很不一樣，一看就知道是全聯出品，但他卻尷尬表示，「這樣還賣得出去嗎？」

原PO在Dcard貼出照片，中秋節將至，大量柚子堆得高高的擺在水果區，最上面4顆似乎刻有神秘文字，湊近看才發現果皮刻著大大的「支援收銀」，彷彿光是用看的就能聽到熟悉的廣播聲音，嘴角忍不住失守，「發現平常在全聯最常聽到的話被刻在柚子上，這樣還賣得出去嗎？」

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網友看了全會心一笑，紛紛在底下留言，廣播經典台詞應該是「請支援收銀」5個字，檯面上只剩下4個字，很有可能是「請」被客人買走，「請可能被買走了」、「買走店員可能會桑心，刻超久你給我買走」、「福利熊，熊福利」、「一直以來被大家拿來嘲笑，現在全聯開始自嘲口號行銷起來了」、「我媽都說福利熊孔古力」。

全聯本月初還推出3款周邊商品大玩收銀哽，包括康乃馨醫療級口罩、全力抗機能口罩以及柏克金玻璃瓶啤酒，其中「柏克金玻璃瓶啤酒-黃金拉格/科隆」討論度最高，瓶身貼紙寫著大大的「請支援收銀」5個字，極具全聯風格，每瓶售價48元。

▼全聯「請支援收銀」周邊。（圖／業者提供）

