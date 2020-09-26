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全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光

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▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

▲全台第一家「全聯無印良品」開在嘉義。（圖／嘉義市政府提供）

記者許力方／綜合報導

嘉義市「全聯」興業西店26日盛大開幕，占地共401坪、上下兩樓賣場，同時提供停車場，最大的亮點就是全台第一家與無印良品合作的旗艦店。市長黃敏惠也特別前往，感謝全聯加碼投資嘉義市，帶來與無印良品合作的旗鑑店，看到滿滿的人潮，她非常開心。

占地401坪的全聯興業西店，目前是嘉南營運處的第148家店，也是全台的第1016家店，全店色彩識別系統以及層架、陳列道具的應用，皆採用日本西川顧問的設計，以溫暖的原木色系為主軸做視覺串聯，非常符合嘉義市木都的氣質，更讓消費者覺得溫暖舒適。

▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

此外，興業西店創造了將近30個就業機會，把嘉義市的年輕人留在家鄉就業，在這裡不僅可以逛無印良品，也力推全聯阪急麵包坊，是非常具有特色的全聯店。雲嘉南商機可期，全聯表示，將提供最好的服務給消費者。

黃敏惠表示，全聯與無印良品在台灣都是非常有影響力的品牌，而兩個大品牌願意合作，必定代表著看到「新市場」、或想要創造「新商機」，而他們的第一次合作就選擇嘉義市，更顯現出嘉義市的市場與消費者，相當有代表性。嘉義市有穩定的消費人口、成熟的消費市場，對於新事物更是興趣濃厚，是很好的新市場、新商機的驗證場域，歡迎更多大品牌，來嘉義市投資。

▲▼全台第一家！「全聯無印良品」店開在嘉義　內部大曝光。（圖／嘉義市政府）

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