逛全聯挖寶「神級鮮乳買1送1」2瓶90元！　婆媽羨慕炸：這很難買

▲全聯是許多主婦們的挖寶勝地。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯雖然是超市的規模，但值得挖寶的程度不輸大賣場！有女網友日前去逛全聯，發現一款鮮乳買一送一，忍不住拍下照片，在臉書《我愛全聯-好物老實説》分享這個訊息。沒想到這款鮮乳引發熱論，「這個好喝！每次去店員都故意藏在其他廠牌後面」、「很難買得到，因為到貨量好像不多」、「這即期我可以。」

這位女網友貼出照片，「崙背鮮乳買一送一，鮮乳期限到10/1，覺得很划算耶！」只見促銷的是936ml的大罐裝崙背鮮乳，兩罐用標有「買一送一」的黃色膠帶綁在一起。價格部分原本一罐90元，但買一送一等於一罐只要45元。

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▲不少網友大誇崙背鮮乳好喝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，許多網友羨慕不已，因為這似乎是單店活動，「剛剛去沒看到ㄟ」、「內壢這邊的全聯好像從來沒看過這個牌子的鮮乳，我也好想喝喝看」、「這個是各店的優惠，不是每家都有」、「應該沒有沒間全聯都有，像是家庭號大瓶也沒有每間都有」、「這是業務自己救即期的手法。」

就有人大誇這款鮮奶真的好喝，「好喝，而且不會拉肚子」、「很難買得到！因為到貨量好像不多，只買到2次。小孩第一次使用它調製鮮奶茶就讚不絕口，直呼比大廠牌還適合好喝」、「2罐90很便宜！用來做鮮奶茶很適合！」、「這個我覺的真的好喝」、「雖然不知道是哪些店有，但你真的很幸運。」