　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛全聯挖寶「神級鮮乳買1送1」2瓶90元！　婆媽羨慕炸：這很難買

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 全聯，蛋 。（圖／資料照）

▲全聯是許多主婦們的挖寶勝地。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯雖然是超市的規模，但值得挖寶的程度不輸大賣場！有女網友日前去逛全聯，發現一款鮮乳買一送一，忍不住拍下照片，在臉書《我愛全聯-好物老實説》分享這個訊息。沒想到這款鮮乳引發熱論，「這個好喝！每次去店員都故意藏在其他廠牌後面」、「很難買得到，因為到貨量好像不多」、「這即期我可以。」

這位女網友貼出照片，「崙背鮮乳買一送一，鮮乳期限到10/1，覺得很划算耶！」只見促銷的是936ml的大罐裝崙背鮮乳，兩罐用標有「買一送一」的黃色膠帶綁在一起。價格部分原本一罐90元，但買一送一等於一罐只要45元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲不少網友大誇崙背鮮乳好喝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，許多網友羨慕不已，因為這似乎是單店活動，「剛剛去沒看到ㄟ」、「內壢這邊的全聯好像從來沒看過這個牌子的鮮乳，我也好想喝喝看」、「這個是各店的優惠，不是每家都有」、「應該沒有沒間全聯都有，像是家庭號大瓶也沒有每間都有」、「這是業務自己救即期的手法。」

就有人大誇這款鮮奶真的好喝，「好喝，而且不會拉肚子」、「很難買得到！因為到貨量好像不多，只買到2次。小孩第一次使用它調製鮮奶茶就讚不絕口，直呼比大廠牌還適合好喝」、「2罐90很便宜！用來做鮮奶茶很適合！」、「這個我覺的真的好喝」、「雖然不知道是哪些店有，但你真的很幸運。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
前一晚才一起吃飯！老公發現竹內結子深夜上吊輕生..未留遺書
麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼　結局感動萬人
17歲少女流產與男友露宿街頭　警聯絡家長驚：兩人的媽是同一個
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擊敗韓國、俄羅斯！烏克蘭發明展傳捷報　台灣奪29金世界第二

她怨「每天健康兩餐」瘦不下來　晚餐照曝光！姐妹：妳胖死好了

想看許光漢的背！柯佳嬿揭紅毯難處：差點抽筋　主持人神回笑翻網

逛全聯挖寶「神級鮮乳買1送1」2瓶90元！　婆媽羨慕炸：這很難買

中秋、國慶雙連假「高乘載管制」時段一次看　3條國道都有影響

「怎有指甲？」她撿到紅包打開看超毛逃回家　爸曝原因：免驚！

連假「樂園優惠」一覽！玩義大10元、劍湖山半價　憑車票折扣更多

快訊／第13號颱風「鯨魚」生成了　未來移動路徑出爐

發現花枝會算數！清大教授焦傳金愛上烏賊原因曝　1300人搶修通識

中秋雙十連假限定11天！13處國家森林遊樂區「門票半價」

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

茶六VS.屋馬...誰是台中霸主？開箱$2180「同價位燒肉大比拚」

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

擊敗韓國、俄羅斯！烏克蘭發明展傳捷報　台灣奪29金世界第二

她怨「每天健康兩餐」瘦不下來　晚餐照曝光！姐妹：妳胖死好了

想看許光漢的背！柯佳嬿揭紅毯難處：差點抽筋　主持人神回笑翻網

逛全聯挖寶「神級鮮乳買1送1」2瓶90元！　婆媽羨慕炸：這很難買

中秋、國慶雙連假「高乘載管制」時段一次看　3條國道都有影響

「怎有指甲？」她撿到紅包打開看超毛逃回家　爸曝原因：免驚！

連假「樂園優惠」一覽！玩義大10元、劍湖山半價　憑車票折扣更多

快訊／第13號颱風「鯨魚」生成了　未來移動路徑出爐

發現花枝會算數！清大教授焦傳金愛上烏賊原因曝　1300人搶修通識

中秋雙十連假限定11天！13處國家森林遊樂區「門票半價」

擊敗韓國、俄羅斯！烏克蘭發明展傳捷報　台灣奪29金世界第二

她怨「每天健康兩餐」瘦不下來　晚餐照曝光！姐妹：妳胖死好了

起底竹內結子演員尪「藥廠富二代」！　幼時遇火災「從2樓被丟下」奇蹟生還

想看許光漢的背！柯佳嬿揭紅毯難處：差點抽筋　主持人神回笑翻網

Nissan全新X-Trail量產啟動　台灣積極爭取e-Power油電車型

台中熱褲女開名門休旅「直直撞」！　等紅燈5車骨牌式連碰

中職／張志豪提點一軍初體驗岳政華　兩人攜手三度演美技

房屋首購族好友「青安房貸」10月檢討　公股銀傾向續辦

不二坊重啟現場販售…他半夜就開排！今早人潮擠爆　闆娘無奈趕人

金鐘獎／《大熱門》入圍4次都槓龜　Lulu認「有小情緒」會自己消化

已婚機師「偷吃時間軸曝光」渣爆　網上約炮…再同居網紅空姐

生活熱門新聞

麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

抵車行「換1000元輪胎」　男友一句引爆分手

鯨魚颱風最快今生成將大轉彎　連2天濕涼防大雨地區曝

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

他砸千元買智能哈士奇　開箱一看崩潰

第13號颱風「鯨魚」生成了

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

他提醒有警察　遭警嗆：妨礙公務

與女網友相約8415元燒肉！

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

舊手機回收環保署要送iPhone！

台北101星巴克月底熄燈！剩最後3天

更多熱門

相關新聞

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

嘉義市「全聯」興業西店26日盛大開幕，占地共401坪、上下兩樓賣場，同時提供停車場，最大的亮點就是全台第一家與無印良品合作的旗艦店。市長黃敏惠也特別前往，感謝全聯加碼投資嘉義市，帶來與無印良品合作的旗鑑店，看到滿滿的人潮，她非常開心。

快訊／是你嗎？在全聯買沙士就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

快訊／是你嗎？在全聯買沙士就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

全聯「懶人烤肉食材」中秋8折起

全聯「懶人烤肉食材」中秋8折起

全聯開賣6款全新OREO聯名甜點！

全聯開賣6款全新OREO聯名甜點！

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

關鍵字：

全聯超市即期崙背鮮乳鮮奶我愛全聯-好物老實説

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

金鐘55完整得獎名單／《想見你》、《罪夢者》奪4獎成最大贏家！

清大博士「台積電面試前」上吊亡

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

不叫「鬼哥」會生氣？製作人解謎江湖傳說

小鬼「月球來的最後禮物」曝光

永遠的小隊長再見了！小鬼生前1句話戳淚點

歐陽娜娜登十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查

嚴重超時1小時！　PTT鄉民等到崩潰

金鐘55「5大看點」看這裡！小鬼黃鴻升現身典禮

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面