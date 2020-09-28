陸召國企改革會議　劉鶴要求引進高端人才





▲大陸國務院副總理劉鶴。 （圖╱新華社）

記者陳政錄／綜合報導

為推動國企改革，優化經濟部局和結構調整，大陸國務院副總理劉鶴27日以「國務院國有企業改革領導小組組長」身分，在北京出席會議。會議要求，國有企業應在關鍵核心技術攻關、高端人才引進、科研成果轉化應用等方面有更大作為，另國企、民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。

大陸全國國有企業改革三年行動動員部署電視電話會議27日在北京召開，劉鶴出席並發表講話。會議首先提到，習近平總書記高度重視國有企業改革工作，多次做出重要指示批示，必須深入學習和貫徹落實。

因此，會議上要求，國有企業要成為有核心競爭力的市場主體、在創新引領方面發揮更大作用、在提升產業鏈供應鏈水平上發揮引領作用、在保障社會民生和應對重大挑戰等方面發揮特殊保障作用，以及在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用。

會議指出，為根據不同行業集中度要求，推動形成比較好的市場結構，國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合，中央企業要壓縮管理層級，防控好各類風險。

會議指出，要強化部門責任落實，建立責任制，發揮地方積極性，創造性落實方案，發揮國有企業負責人的企業家作用，推動國有企業改革取得實效。

►時間對我們來說完全沒用！