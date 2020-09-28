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北京力推「南海軍事化」　美國務院怒批：習近平違背承諾

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▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者張方瑀／編譯

美國國務院27日發出聲明抨擊，中國國家主席習近平未能遵守承諾，持續推動南沙群島軍事化，在該地部屬導彈等充滿挑釁意味的軍事設備。國務院強調，美方將繼續和東南亞盟友站在一起，抵制中國在南海的擴張行為。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）27日在聲明中指出，習近平2015年9月25日在白宮玫瑰園表示，中國無意在南沙群島推動軍事化，中國在該處的基地不會針對與影響任何國家。如今，中國卻違背當初承諾，在該地採取了「不計後果、充滿挑釁」的軍事化行動。

▲▼南海,渚碧礁（Subi Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海「軍事化」渚碧礁（Subi Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

歐塔加斯說，「（中國）部屬了反艦巡航導彈，擴大軍事雷達和信號情報能力，建造了數十座戰鬥機機庫和起降跑道。」北京當局利用這些軍事化基地作為脅迫手段，對他們無權主張的海域進行控制。

聲明中強調，中國共產黨不履行承諾，妨礙鄰國在該處的活動，近幾個月來有許多國家在聯合國正式表態，反對中國在南海的非法主張，美國將繼續和東南亞盟友與夥伴站在一起，抵制中國在南海的擴張行為。

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