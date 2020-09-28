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Yahoo TV大玩XR！化身虛擬角色看電影、還能異地開會

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記者陳心怡／台北報導

疫情不僅催化產業數位轉型，也同步驅動5G、AR、VR等新興數位科技的創新應用。Yahoo TV全面加速發展XR次世代內容體驗，更串連在地新創夥伴，創造並嘗試多元的沉浸式互動體驗，結盟打團體戰。

日前賴清德副總統蒞臨Yahoo TV參訪，體驗運用「虛擬網紅系統」、「AR異地共演」等XR新技術所創造出的高中版賴清德虛擬分身，與過去的年輕自己對話和擁抱；同時也透過「VR虛擬實境」技術化身為虛擬角色，穿梭不同的VR虛擬場景中，不僅在虛擬電影院觀看Yahoo TV節目，也開啟虛擬會議室共同探討台灣XR產業的展望。

▲賴清德副總統參訪Yahoo TV大玩XR，穿越時空遇見高中時代的自己。（圖／Yahoo TV提供）

▲賴清德副總統參訪Yahoo TV大玩XR，穿越時空遇見高中時代的自己。（圖／Yahoo TV提供）

Yahoo TV攜手XR EXPRESS Taiwan、XRSPACE、台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）、科碼新媒體等在地新創夥伴，與賴清德副總統對談，瞭解產業在數位經濟、XR應用領域的發展現況和需求，並體驗共同發展的主要3項XR新科技：

虛擬網紅系統：為Yahoo TV與科碼新媒體共同發展多年的技術。Yahoo TV特別創造擬真的高中版賴清德，穿越時空現身迎接賴副總統的到來，並透過全身動態捕捉技術即時操控。見到身穿建中制服的年輕自己，賴副總統忍不住洩漏高中聯考數學考了很多幾何題，也和高中時代的自己擁抱，創造與年輕的自己同台對話的難得體驗。

 AR異地共演：Yahoo TV透過AR攝影機即時辨識實體環境，疊加3D特效達到擴增實境的效果，透過AR攝影機即時拍攝畫面可看到如實景般真實的虛實整合場景，相關應用已用於消費者互動體驗、線上節目製作等。Yahoo TV將賴副總統所在現場瞬間變換到山林之間，讓一向關心保育議題的賴副總統與瀕臨絕種的石虎互動，並肯定「XR科技製作節目，勢必為5G時代的大趨勢」！

 VR虛擬實境：此次更帶領賴副總統、Yahoo TV、與位於異地的TAVAR協會等化身為虛擬角色，同時穿梭不同VR虛擬場景中進行互動，不僅在虛擬電影院觀看Yahoo TV節目，也透過虛擬會議室共同探討台灣XR產業的展望，開啟疫情時代下的全新互動方式。

▲賴清德副總統參訪Yahoo TV大玩XR，穿越時空遇見高中時代的自己。（圖／Yahoo TV提供）

▲Yahoo TV攜手在地新創夥伴，與賴副總統運用VR技術進行異地對談。（圖／XRSPACE提供）

Yahoo TV整合全球集團資源，持續運用3D模擬、臉部捕捉、動態捕捉、VR/AR/XR等先進成熟技術，持續於「資訊娛樂」、「跨界合作」、「虛擬網紅」三大面向推出多項創新內容。今年7月更入選進駐經濟部5G數位科技實證場域，強化並嘗試異地共演相關應用。未來也期許攜手更多台灣在地新創夥伴，持續升級虛實場景技術和設備，全面加速發展XR次世代內容體驗。
 

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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