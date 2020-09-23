中華電信揪你來門市跟「五月天Mayday拍拍樂」　比5合影就有機會帶走限量海報

▲到中華電信門市與五月天海報、立牌拍照，就有機會獲得五月天限量海報！（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

5G時代來臨，你跟上了嗎？國內電信領導品牌中華電信搶先其他業者推出5G服務，在7月時更重磅宣布由亞洲天團「五月天Mayday」擔任品牌代言人，為「5G之境體驗車」拍攝一系列宣傳影片，天團親民風格加上5G強大加持，引起民眾熱烈迴響。為了回饋消費者，再推出「中華電信揪你來門市跟五月天Mayday拍拍樂」活動，要送給大家限量「五月天雙海報」、電影票、Hami Video 5G館體驗序號等好禮，讓全民一起「5Ging」。

即日起到10月4日，只要到中華電信全台服務據點和門市「五月天Mayday」人形立牌、海報合影，發揮個人創意，比出與「5」有關的姿勢合照，接著在活動貼文留言、分享及@好友完成指定任務；或到全台22個指定5G應用服務據點（註一）體驗5G高速飆網、最新應用服務後，上傳體驗照片，就有機會取得獲獎資格，將會抽出30位幸運兒獲得代言人雙海報（5組）、威秀電影票（10組；一組2張）及 Hami Video 5G館7日體驗序號（15組）等大獎。

▲五月天接下中華電下5G代言人，要民眾一起「5Ging」。（資料照／記者周宸亘攝）

這次也設有「5G人氣獎」，在活動貼文下方留言參加活動，按讚數最高的前5名可直接把「五月天雙海報」帶回家，還加碼贈送Hami Video 5G館7日體驗序號，讓你輕鬆享受5G高速飆網服務，，擁有限量五月天海報機會就近在眼前。

到中華電信門市「捕捉五月天」，民眾不妨也速辦升級5G服務，或是體驗Hami雲端遊戲、Hami VR沉浸式體驗、Hami書城AR書櫃等精采的5G應用服務，一起朝智慧生活更邁向一步。活動詳細得獎名單將於10月6日公布在「中華電信行動學園粉絲團」，記得按讚追蹤才能獲得第一手消息，將所有優惠、獨家好康通通帶回家。



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註一：全台22間5G應用服務體驗據點門市查詢詳見：https://cht.tw/c/xp76h



▼簡單步驟就能認識5G服務再抽五月天雙海報！（圖／翻攝自中華電信行動學園粉絲團）