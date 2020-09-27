　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸前財長：現有5G技術不成熟　營運成本過高難以應用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸前財政部長樓繼偉。（圖／新華社）

▲大陸前財政部長樓繼偉。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近年積極發展5G，但大陸前財政部長樓繼偉日前表示，現有的5G技術很不成熟，數千億級的投資已經布下，且營運成本極高，找不到應用場景，今後消化成本會成為難題。

樓繼偉日前參加中國經濟50人論壇研討會，他認為，「國內大循環」目前面臨幾個大堵塞點，包含基礎設施過度超前、私人互聯網平台壟斷、數千億級5G投資沒場景。

樓繼偉提到，要解決這些堵塞點，必須要降低基礎設施和準公共設施的用戶成本，「基礎設施適度超前是必要的，但有些方面過度超前，抬高了用戶成本或不可持續的公共部門債務，互聯網平台雖是私人部門運作，但有準公共性，壟斷帶來高用戶成本甚至市場進入障礙，這兩個方面都要有所控制。

▼大陸近年積極發展5G。（圖／CFP）

▲▼大陸高鐵Wi-Fi計畫結合5G網路。（圖／CFP）

樓繼偉指出，目前中央提出「新基建」，其中包括發展5G，但現有5G技術很不成熟，數千億級的投資已經布下，而且運營成本極高，找不到應用場景，今後消化成本是難題，「這些成本要逐步降下來，不然會是國內大循環的堵塞點。」

樓繼偉表示，自由放任的全球化時代過去了，今後全球產業鏈分佈不會只由利益驅動，公共安全風險，節點集中度風險等會被充分考慮，會是效率和風險之間平衡的新形態，甚至會被政治意願扭曲，產業鏈、供應鏈會收縮，但基於通行規則的對外開放應堅定不移。

樓繼偉指出，下一步的規則會被政治化，在規則制定上應主動作為，爭取共識，形成新的國際經貿規則，「要堅持發展中國家的定位，這符合實際，但要準備應對差別化地位的挑戰和更難應對的結構性議題的挑戰。」

樓繼偉還說，習近平在中央深改委會議上提到，要「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，這是符合客觀規律的，真正的供給側結構性改革，基於規則的對外開放和依法治國，應當是要點。

樓繼偉並強調，既然是客觀規律，政府有意按雙循環優化產業鏈佈局是做不到的，競相動用公共資金搶占技術新高地是做不好的，得不償失，還會引起國內外的誤解，需要的是真正的學習理解要義和改革開放措施的落地、落實。

▲▼中國電信：5G已覆蓋大陸所有地級以上城市。（圖／CFP）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
三寶路考直直撞！爆衝撞牆「人倒立飛走」考官傻眼影片曝光
吳宗憲1年送走3人「憔悴很多」　丫頭曝他私下真實面
NBA／湖人睽違10年重返冠軍戰　詹皇38分大三元奪西區冠軍
快訊／北北基大雨特報　東北風+雲雨區挾水氣又濕又涼
1歲嬰抽搐！暖警幫開道被記小過　媽登門求情..警局回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸前財長：現有5G技術不成熟　營運成本過高難以應用

13歲少女陳屍水塘！　父恢復手機見「性侵影片」嚇傻：是我女兒

陸前8月工業利潤降4.4%　幅度較上月收窄

經濟仍有「下滑壓力」　亞投行推3800億危機恢復基金

快訊／一氧化碳超限！　重慶一煤礦「17人受困」井下

習近平堅持「伊斯蘭教中國化」　可破格提拔優秀少數民族

廣東公安首度披露「12港人」偷渡細節　將調查組織跨境犯罪

爸爸接下課「睡倒路邊」成景點！　老師來都搖不醒...女兒眼神死

專騙女學生壞壞　男教官爽貼「床單染血照」：107個第1次沒了

歐陽娜娜登央視十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查處！

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

茶六VS.屋馬...誰是台中霸主？開箱$2180「同價位燒肉大比拚」

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

陸前財長：現有5G技術不成熟　營運成本過高難以應用

13歲少女陳屍水塘！　父恢復手機見「性侵影片」嚇傻：是我女兒

陸前8月工業利潤降4.4%　幅度較上月收窄

經濟仍有「下滑壓力」　亞投行推3800億危機恢復基金

快訊／一氧化碳超限！　重慶一煤礦「17人受困」井下

習近平堅持「伊斯蘭教中國化」　可破格提拔優秀少數民族

廣東公安首度披露「12港人」偷渡細節　將調查組織跨境犯罪

爸爸接下課「睡倒路邊」成景點！　老師來都搖不醒...女兒眼神死

專騙女學生壞壞　男教官爽貼「床單染血照」：107個第1次沒了

歐陽娜娜登央視十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查處！

新竹城隍廟美食超多！爆漿巧克力包、北門炸粿　5個銅板價小吃必訪

免費玩戲水池、划船！南投最新森林秘境　還能露營烤肉數星星

學弟小鬼黃鴻升猝逝...彭小刀嘆「太突然」：他為人熱情又客氣

看得到義大摩天輪！高雄隱藏版星空咖啡廳　桶仔雞皮酥咬下噴汁

南韓女練習生體重標準「身高減掉120」　8年練習生曝：在螢幕上最好看

樂陞案許金龍聲請現金具保降為2500萬　高等法院裁准

CNN盤點亞洲熱區！中國「戰狼外交」從釣魚台到南海　引爆各地衝突

南韓防疫曝危機！超過300人接種「品質出包疫苗」　總理將發表談話

中國發射環境減災二號A、B星　勘探國土資源

「一眉」苦熬8季出頭天　戴維斯生涯首闖總冠軍戰

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

歐陽娜娜登十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查

女兒水池溺斃　父親一查手機崩潰

騙女學生壞壞　教官PO血床單照炫

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

爸爸接下課「睡倒路邊」搖不醒！　女兒眼神死

清純小護士欠債！男醫提「肉償契約」隨傳隨到　她怒殺人碎屍沖馬桶

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

習近平堅持「伊斯蘭教中國化」　可破格提拔優秀少數民族

少女失蹤成浮屍！爸驚見性侵影片

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

少女開學日墜亡　同學：被抬上樓頂

更多熱門

相關新聞

中磊5G企業級毫米波小型基地台　通過美國FCC認證

中磊5G企業級毫米波小型基地台　通過美國FCC認證

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（23）日發表5G企業級mmWave毫米波小型基地台，已正式通過美國FCC（聯邦通訊委員會）Part 30認證，主要採用高通5G無線存取網路（RAN）平台，提供數據機至射頻系統之完整解決方案，涵蓋基頻至天線，可優化室內5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，徹底滿足都會地區之高密度網路流量需求。

中華電信揪你來門市五月天拍拍樂

中華電信揪你來門市五月天拍拍樂

聯發科攜手愛立信通過「5G關鍵互通性測試」

聯發科攜手愛立信通過「5G關鍵互通性測試」

亞太電再推5G應用

亞太電再推5G應用

花蓮市擬打造5G智慧城市　經費是難題

花蓮市擬打造5G智慧城市　經費是難題

關鍵字：

5G樓繼偉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

清大博士「台積電面試前」上吊亡

金鐘55完整得獎名單／《想見你》、《罪夢者》奪4獎成最大贏家！

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

不叫「鬼哥」會生氣？製作人解謎江湖傳說

竹內結子身亡現場狀況曝光！「留下8個月兒」

前一晚才一起吃飯！竹內結子深夜上吊輕生

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

歐陽娜娜登十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查

小鬼「這是終點站嗎？」台下一片淚海

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面