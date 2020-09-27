陸前財長：現有5G技術不成熟　營運成本過高難以應用

▲大陸前財政部長樓繼偉。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近年積極發展5G，但大陸前財政部長樓繼偉日前表示，現有的5G技術很不成熟，數千億級的投資已經布下，且營運成本極高，找不到應用場景，今後消化成本會成為難題。

樓繼偉日前參加中國經濟50人論壇研討會，他認為，「國內大循環」目前面臨幾個大堵塞點，包含基礎設施過度超前、私人互聯網平台壟斷、數千億級5G投資沒場景。

樓繼偉提到，要解決這些堵塞點，必須要降低基礎設施和準公共設施的用戶成本，「基礎設施適度超前是必要的，但有些方面過度超前，抬高了用戶成本或不可持續的公共部門債務，互聯網平台雖是私人部門運作，但有準公共性，壟斷帶來高用戶成本甚至市場進入障礙，這兩個方面都要有所控制。

▼大陸近年積極發展5G。（圖／CFP）



樓繼偉指出，目前中央提出「新基建」，其中包括發展5G，但現有5G技術很不成熟，數千億級的投資已經布下，而且運營成本極高，找不到應用場景，今後消化成本是難題，「這些成本要逐步降下來，不然會是國內大循環的堵塞點。」

樓繼偉表示，自由放任的全球化時代過去了，今後全球產業鏈分佈不會只由利益驅動，公共安全風險，節點集中度風險等會被充分考慮，會是效率和風險之間平衡的新形態，甚至會被政治意願扭曲，產業鏈、供應鏈會收縮，但基於通行規則的對外開放應堅定不移。

樓繼偉指出，下一步的規則會被政治化，在規則制定上應主動作為，爭取共識，形成新的國際經貿規則，「要堅持發展中國家的定位，這符合實際，但要準備應對差別化地位的挑戰和更難應對的結構性議題的挑戰。」

樓繼偉還說，習近平在中央深改委會議上提到，要「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，這是符合客觀規律的，真正的供給側結構性改革，基於規則的對外開放和依法治國，應當是要點。

樓繼偉並強調，既然是客觀規律，政府有意按雙循環優化產業鏈佈局是做不到的，競相動用公共資金搶占技術新高地是做不好的，得不償失，還會引起國內外的誤解，需要的是真正的學習理解要義和改革開放措施的落地、落實。