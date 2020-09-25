全台首度！Yahoo TV虛擬網紅前進臺中國美館展出

▲Yahoo TV虛擬網紅「虎妮」和「杏仁咪嚕」將首度前進臺中國立臺灣美術館。（圖／Yahoo TV）

記者陳心怡／台北報導

廣受臺日粉絲喜愛的Yahoo TV虛擬網紅「虎妮」和「杏仁咪嚕」，將首度前進臺中國立臺灣美術館，受邀於9月26日起跑的「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」展出。伴隨5G開台，相關內容應用進入快速增生期，Yahoo TV整合全球資源，全面加速XR次世代內容發展，透過AR技術應用將虎妮與杏仁咪嚕在虛擬世界的日常，帶到真實展場中，讓虛擬角色走入真實世界、讓參觀者近距離感受與虛擬網紅互動的沉浸式體驗，這不僅是國美館首度引進第九藝術，同時也是虛擬網紅在國家級美術館展出的全台首例。

虛擬網紅隨著5G、AR、VR等新技術與社群網路的崛起，已成為次文化內容的重要發展之一。Yahoo TV透過3D模擬、動態捕捉、AR、VR等先進成熟技術，率先於2017年推出虛擬網紅「虎妮」，去年底更獨家代理「杏仁咪嚕」加入，不斷嘗試各種新內容與創意。這次虎妮和杏仁咪嚕將再創新舉，首度化身為新興藝術家，攜手前進臺中國家美術館參展。

本次展覽將虛擬世界中的客廳環境搬到現場，結合AR技術，讓真人比例的虎妮和杏仁咪嚕走入真實世界，邀請粉絲到家裡來作客，融入她們在虛擬世界中的居家日常。透過現場的平板設備，可自由挑選虛擬網紅角色的動作和服裝打扮，並運用雲端同步技術進行互動，讓粉絲身歷其境，感受近距離接觸的沉浸式體驗。

除了節目主持人、遊戲實況主，虎妮與杏仁咪嚕今年已共同完成VR見面會、虛擬演唱會等多場線上活動，觀看次數已突破50萬人次；更整合虛實，走入真實世界推廣臺灣旅遊景點，創造聖地巡禮熱潮，推升兩人全球粉絲數累計已衝破50萬！未來，Yahoo TV將持續升級虛擬演唱技術，朝AR與真人樂團混合演出為目標，以及跨界合作推廣虛擬網紅製作技術，並多角化經營IP擴大周邊效益。

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」總共劃分為「個體刻劃的經典（個人）」、「群體串聯的力量（他者） 」、「社會文化的反轉（諸眾）」3大主題展區，Yahoo TV虛擬網紅位於「群體串聯的力量（他者） 」區，將於9月26日至12月6日在國立臺灣美術館數位藝術方舟展出，展現在科技藝術、新媒體等跨領域下的第九藝術。

