今年換季有感！穿短袖睡「只開電扇」會冷　網嘆1點：想縮到南部

▲這幾天北部相當有秋天的感覺，許多人紛紛穿上小外套。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「秋分」過後天氣開始轉涼，而且日夜溫差大，許多人出門時會穿上外套，避免晚上回家時著涼。就有網友26日在PTT的WomenTalk板上貼文，說他現在晚上沒開冷氣只開電扇，但穿著短袖睡已經會覺得冷了，便發起話題「這兩天溫度降好多的感覺」，想問問其他人有沒有同感。

這位網友文中表示，「昨天，我連猶豫都沒猶豫，就沒開冷氣只開電風扇睡覺」，結果隔天晚上穿短袖，已經覺得有點冷了，「天氣真的變涼爽許多，大家有感覺嗎？」就有網友馬上說，平常對季節變換無感，這次特別明顯，「秋天到了」、「真的很涼很秋」、「秋意濃，咳嗽的人好多，大家保重。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他人則紛紛留言熱議，「喜歡這樣的天氣」、「騎車已經穿厚外套了XD，林口好冷」、「會不會過幾天溫度又會爬升」、「林口很有感，涼冷涼冷，但出了林口又還好@@」、「真的突然變好冷，想去買個小外套了」、「冷，而且還濕，真想縮到南部」、「桃園有夠冷，根本像冬天。」

不過也有網友說，「高雄無感，睡到爆汗起來開電扇」、「南部還是很熱欸」、「但我家附近還是有人開冷氣」、「還在吹冷氣，台灣沒有冬天」、「降溫到禮拜一又回升」、「下週台北又要3x度，天啊不要啊～～～」、「還不夠……中午戶外26度再叫我。」