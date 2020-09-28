夜市人潮漸散！他憶童年淚嘆變調了...沒落2關鍵曝：去百貨就好

▲夜市人潮漸散。（示意圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣許多夜市的熱度大降、人潮漸漸散去，已經不如以往風光，一名網友感嘆之餘也不禁好奇，為什麼夜市會逐漸沒落呢？貼文一出，不少網友紛紛提出了自己的看法，大多認為價格飆漲和缺乏獨特性可能是導致夜市沒落的主因，所以店家和攤販才會一間接著一間倒。

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▲原PO好奇夜市為何會沒落？（圖／翻攝自PTT）

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼夜市一直在沒落」為題丟出疑問，不管是東區的商圈，或是師大夜市等，人潮都已經逐漸退散、不如以往熱鬧，而深受觀光客喜愛的士林夜市也難逃一劫，許多指標性的店家都撐不下去，只能無奈停業。因此原PO就好奇，夜市沒落的原因在於消費型態改變，還是租金真的太高呢？

貼文一出，不少網友紛紛回應，「東西都賣一樣，沒啥特色」、「又髒又貴，一圈吃下來跟去店裡吃差不多，每個夜市又都差不多」、「士林跟師大的黃金時期在10年前，現在早就不比當年了」、「很多變坑觀光客，不然就攤位一堆重複」、「以前的夜市是『平民小吃』路線，現在價格一點也不平民」、「高房價帶起高租金」、「夜市就是要便宜啊！價位跟百貨公司一樣幹嘛不去百貨公司」。

▲▼網友看法。（圖／翻攝自PTT）

其中也有網友回文表示，在價格差不多的情況下，百貨公司的美食街除了燈光明亮、有冷氣吹，民眾還不必擔心車子沒地方停，光是這些點就勝過夜市了。同時也有人指出，夜市真的變調了，他心中的夜市應該要有很多攤販聚集在一個空地，有吃有玩，而不是以賺觀光客的錢為主要目的，像是童年的撈金魚、烤鳥蛋現在都越來越少了，此夜市非彼夜市。

另外，網友也覺得，隨著大環境的改變，許多店家都會營業到深夜，因此夜市便缺少了獨特性；由於提供民眾深夜閒晃、吃飯的場所已經不是只有夜市才做得到了，因此如果賣的東西不特別、價格不實惠，客人自然也會跟著流失。

▼不是只有夜市內的攤販才會營業到深夜。（圖／翻攝自PTT）