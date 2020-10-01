茶の魔手北漂受挫！去南部才喝…網點失敗「2關鍵」：丹丹也一樣

▲茶の魔手退出雙北地區。（圖／茶の魔手官網）

記者施怡妏／綜合報導

手搖品牌「茶の魔手」從台南發跡，光是台南就有將近280間店，但是北上開拓市場不順利，位在板橋國慶路上的店面成了北部最後一家店面，沒想到近日也傳出歇業。有網友因此好奇，「為什麼稱霸南部的茶魔，在北部會做不起來？」許多網友紛紛大喊「太甜了！」

原PO在PTT板上發文，北部最後一間茶の魔手日前傳出歇業，正式退出雙北地區，「照理來說，一家手搖店有一定的連鎖店規模後，拓展到其他縣市應該也不難吧」。他提到，有些在台中發跡的飲料店，很成功的遍布全台灣，但是稱霸南部的茶魔，北漂之後卻無法獲得民眾喜愛，「說是太甜，那就喝一分糖總可以了吧，私心覺得其他飲料店也很甜阿！」

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▲茶の魔手分店集中於中南部。（圖／ETtoday資料照）

▲網友留言。（圖／翻攝PTT）

貼文一出後，許多網友都認為「真的太甜了」，「太甜了，丹丹上來也差不多的下場吧」、「不改掉南部人的甜度，北漂失敗應該的」、「連身為台南人也覺得甜」、「北部人不愛糖水」、「實在是太甜了，我北部人去南部唸書時都不愛喝」、「連無糖也喝起來很甜」。

除了太甜之外，還有人指出，「裝潢太low吧，台北人吃裝潢」、「台北的話，主視覺很醜比飲料本身難喝問題更大一點」、「裝潢透露一種廉價感」、「認真說，招牌跟裝潢太low」、「因為那是去鄉下才會喝的東西，跟南部把丹丹當寶一樣」、「因為北部好的太多」、「只是南部沒競爭對手而已」、「不夠潮，重新包裝一下應該會好很多」。

台灣房屋板橋特許加盟店店東賴玉枝分析，茶の魔手於南部雖擁有高市佔率，但在北部的品牌能見度，卻大敗其他連鎖茶飲店，市場競爭力受限，且該商圈茶飲品牌多，替代性高，若沒有足夠的死忠客人支持，不容易在熱門商圈長久經營。