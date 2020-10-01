兵役4個月像夏令營！他建議改回1年制…網嘆：重點是「練什麼」

▲台海動盪不安的局勢，引起網路上對於「女性是否當兵服役」及「恢復徵兵制」等話題發起討論。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）



實習記者劉雪兒／綜合報導

台海局勢因共機一再擾台而受到關注，我軍備戰力也隨之掀起一番討論，儘管國防部已回應說，無論是常備或後備部隊，人力都非常充足，但恢復徵兵制和女性徵兵服役也成為近期關注的議題。一名網友即表示，先不談女性服役的問題，但男生服兵役4個月跟夏令營沒什麼差別，如果把當兵時間調回一年，「不知道大家能不能接受」，貼文瞬間引發不少網友加入討論。

原PO在PTT八卦板提問說，如今服兵役的時常跟夏令營沒兩樣，這樣的制度只會讓進去服兵役的新兵們，才剛熟悉軍隊的事務就退伍了。反觀，以色列現在男生還要服2年半的兵役；南韓的男生現在也還要服2年4個月兵役；而台灣與這些國家相比，面臨更嚴重的軍事威脅。

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因此有必要讓全民有自我防衛的決心和能力，當務之急沒有時間去爭論女生黨部當兵的問題，因為其牽涉修法、修憲等更艱澀的問題，就單純修改簡章就能延長兵役時間，改回一年時間，「大家覺得可以接受嗎？」。

貼文一出，隨即引起熱議，網友表示，「當過兵的都知道重點不是當幾年，是在做什麼才對」、「現在沒人會想反攻大陸了，能保住台灣就不錯」、「男生去保家衛國，扯到女生也要來，先搞定國防兵力問題保家衛國」、「講到兵役役期恢復，每個都裝死」。

不過也有網友認為，服兵役本來就不分男女，「服兵役是義務，不分男女，是兵役法不徵女性，並不違背」、「釋憲是說女性因生理因素...兵役法可規範」、「叫女生去當兵不好嗎？多一份保衛家園的戰力也好啊」。

此外，也有網友認為原PO的提議不錯，「一年半好嘛！南韓都一年半了」、「一年半確實差不多」、「先把現下男性義務役四個月役期改回一年或一年半，這是可行也是可以做的事情，而不用把女性議題納入混淆」、「先叫男生當一年半的兵，後續要不要徵招女兵再說啦！」