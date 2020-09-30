一張圖秒懂中秋天氣！連假後鋒面＋冷空氣報到　最凍降10度時間曝

▲氣象局表示，10月5日、6日將有另波鋒面通過及冷空氣報到，北部、東半部最低溫恐下探20度。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

隨東北風再增強，北東及中部山區轉雨，北臺灣稍轉涼，南部留意午後雨。氣象局表示，明日（10月1日）環境水氣整體減少，台灣各地區幾乎都會是好天氣，僅東半部局部地區及基隆北海岸偶有零星降雨，不過10月5日、6日將有另一波鋒面通過與冷空氣報到，屆時北部、東半部最低溫可能會下探20度。

氣象局表示，週四中秋節（10月1日）受東北風影響，北部、東北部天氣稍涼，水氣減少，各地多雲到晴，僅花東有短暫雨，南部及中部山區午後雷陣雨。連假後3天（2日至4日）東北風減弱，氣溫回升，各地多為多雲到晴好天氣，各地白天均溫約在32至34度，但日夜溫差較大。

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▲中秋連假天氣概況。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

氣象局指出，下週一、二（5日、6日）東北風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，5日平均氣溫約在27至24度，6日更冷平均在25度至22度之間，最低氣溫甚至會到20度，同時北部、東半部轉為有雨，南部、中部山區也有午後雷雨，台灣直到9日均會受到東北風影響。