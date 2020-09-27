「養豬王國」群馬爆豬瘟！打疫苗仍有破口...5390頭豬遭撲殺

▲群馬縣爆出豬瘟疫情，讓當地政府繃緊神經。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本再傳豬瘟疫情！群馬縣高崎市的一間養豬場傳出有3頭小豬感染豬瘟，縣政府宣布，將撲殺養豬場內的5390頭豬隻，並於1 星期內完成所有撲殺、掩埋以及消毒等相關作業。據悉，目前已有1120頭豬隻完成撲殺作業。此外，雖然該養豬場周遭共有18間養豬場，但因為豬隻都已接種疫苗，因此不會進行全面撲殺或是限制出貨，但也會同步要求業者徹底做好相關防疫措施。

根據《共同社》、《上毛新聞》報導，傳出豬瘟疫情的養豬場25日向政府通報有數隻小豬連續死亡，群馬縣家畜衛生研究所針對其中3具豬隻屍體進行檢測後發現，疑似為豬瘟，因此連忙通知國家專門機構進行進一步檢測。相關單位26日正式確定3頭豬隻感染豬瘟。事實上，在日本，所有豬隻在出生後的1至2個月內都必須接種疫苗，但這3頭小豬由於出生後不斷出現腹瀉症狀，因此遲遲未能接種豬瘟疫苗。

據悉，這間養豬場自從9月初出現小豬腹瀉後，截至目前為止已經有200多頭豬隻病死。另外，相關單位也在養豬場附近發現感染豬瘟的野豬。群馬縣政府27日下令撲殺該養豬場內的5390頭豬隻，其中已經有1120頭完成撲殺作業，未來1星期內，將會動員政府工作人員、自衛隊員以及獸醫，共同進行剩餘撲殺、掩埋以及消毒作業。

群馬縣是全日本數一數二的養豬縣，光是縣內就飼養了62.9萬頭豬隻，為了防止豬瘟發生，政府不但設置柵欄防止野豬接觸豬隻，還讓養豬場豬隻接踵疫苗，更向野豬投下口服疫苗，怎知還是發生如此憾事。