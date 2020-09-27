新北走訪表揚　連跑17區贈匾表彰全國特優里長

▲新北市民政局長柯慶忠親自前往永和區贈匾致賀，感謝里長「柯義和」的付出。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為表彰新北17位里長獲內政部全國特優里長殊榮，新北市政府民政局26日前往三芝、淡水、八里、蘆洲、新莊及永和區等獲獎里辦公處，由局長柯慶忠逐一親訪里長並贈匾致賀，以最即時且具行動力的表揚方式，鼓舞基層士氣，凝聚地方向心力。

柯慶忠表示，里長是為民服務第一線，更是民政體系的重要夥伴，為感謝里長辛勞，每年市府都會辦理績優里長表揚典禮；秉持市府行動治理精神，今年更首度以下里贈匾方式，走訪式表揚在新北的全國特優里長。

柯慶忠說，17行政區表揚行程分別在23日及26日2天完成，沿途以紀實錄影方式，捕捉里長光榮時刻，除了表達感謝之意，也持續深入基層，走動關懷與里鄰互動，了解市民需求。

▲為表彰新北17位里長獲內政部全國特優里長殊榮，民政局長柯慶忠逐一親訪里長並贈匾致賀。

今年獲內政部表揚的樹林區中山里長簡炎輝，自2014年擔任里長前就是樹林市第1-3屆的市民代表，長年關注地方事務，熱心公益；談起印象較深的里民服務，他想起在里長第一任期內遇到柑園橋自來水管破導裂致水災淹入民宅的那天，「獲報第一時間就火速查至現場查看淹水毀損情形，傾心傾力地慰問安撫外，更挨家挨戶測量淹水高度，將災損情況回報相關單位」，連日奔走協助善後，只為了安定慌亂無援的里民。

另位獲得殊榮的蘆洲區保和里長楊總仁擔任里長逾20年，可以說是全方位的專職里長，在任內成立了里守望相助隊、環保義工隊及黃金資收站等重要站點，串聯鄰長及志工，大大提升里鄰自主守護能力。個性急公好義的他，曾遇過里民因不識字而受同事欺凌，他見狀立即伸出援手，仗義執言，並協助里民至調解委員會調解，讓不平事件最後獲得圓滿解決。

此外，三重區光田里長吳勝文本身從事代書工作，以專業及極佳溝通能力，為里民解決不少法律問題。中和區文元里長吳欣怡時時關懷長者外，每天更是不畏風雨協助宮廟親送而愛心便當給弱勢民眾，贏得里內一致好評。

民政局表示，里長業務範圍與市民生活緊緊相扣，小至路平燈亮，大至各項重要民生建設，都有里長默默付出的身影。感謝第一線里長的長年努力，與市府共同努力，讓市民朋友對新北更有認同感及歸屬感。

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▲新北市民政局柯慶忠26日前往八里區親訪里長洪啟誠並贈匾致賀。