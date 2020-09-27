　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北走訪表揚　連跑17區贈匾表彰全國特優里長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北走訪表揚 連跑17區贈匾表彰全國特優里長。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市民政局長柯慶忠親自前往永和區贈匾致賀，感謝里長「柯義和」的付出。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為表彰新北17位里長獲內政部全國特優里長殊榮，新北市政府民政局26日前往三芝、淡水、八里、蘆洲、新莊及永和區等獲獎里辦公處，由局長柯慶忠逐一親訪里長並贈匾致賀，以最即時且具行動力的表揚方式，鼓舞基層士氣，凝聚地方向心力。

柯慶忠表示，里長是為民服務第一線，更是民政體系的重要夥伴，為感謝里長辛勞，每年市府都會辦理績優里長表揚典禮；秉持市府行動治理精神，今年更首度以下里贈匾方式，走訪式表揚在新北的全國特優里長。

柯慶忠說，17行政區表揚行程分別在23日及26日2天完成，沿途以紀實錄影方式，捕捉里長光榮時刻，除了表達感謝之意，也持續深入基層，走動關懷與里鄰互動，了解市民需求。

▲新北走訪表揚 連跑17區贈匾表彰全國特優里長。（圖／新北市民政局提供）

▲為表彰新北17位里長獲內政部全國特優里長殊榮，民政局長柯慶忠逐一親訪里長並贈匾致賀。

今年獲內政部表揚的樹林區中山里長簡炎輝，自2014年擔任里長前就是樹林市第1-3屆的市民代表，長年關注地方事務，熱心公益；談起印象較深的里民服務，他想起在里長第一任期內遇到柑園橋自來水管破導裂致水災淹入民宅的那天，「獲報第一時間就火速查至現場查看淹水毀損情形，傾心傾力地慰問安撫外，更挨家挨戶測量淹水高度，將災損情況回報相關單位」，連日奔走協助善後，只為了安定慌亂無援的里民。

另位獲得殊榮的蘆洲區保和里長楊總仁擔任里長逾20年，可以說是全方位的專職里長，在任內成立了里守望相助隊、環保義工隊及黃金資收站等重要站點，串聯鄰長及志工，大大提升里鄰自主守護能力。個性急公好義的他，曾遇過里民因不識字而受同事欺凌，他見狀立即伸出援手，仗義執言，並協助里民至調解委員會調解，讓不平事件最後獲得圓滿解決。

此外，三重區光田里長吳勝文本身從事代書工作，以專業及極佳溝通能力，為里民解決不少法律問題。中和區文元里長吳欣怡時時關懷長者外，每天更是不畏風雨協助宮廟親送而愛心便當給弱勢民眾，贏得里內一致好評。

民政局表示，里長業務範圍與市民生活緊緊相扣，小至路平燈亮，大至各項重要民生建設，都有里長默默付出的身影。感謝第一線里長的長年努力，與市府共同努力，讓市民朋友對新北更有認同感及歸屬感。

► 美麗最大的祕密

▲新北走訪表揚 連跑17區贈匾表彰全國特優里長。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市民政局柯慶忠26日前往八里區親訪里長洪啟誠並贈匾致賀。

ET快訊
重機遭路殺！小貨車「路肩超車」直撞　騎士跌地翻三圈...驚悚
田馥甄開唱第三天祭出「神秘嘉賓」　竟是「超大咖山友」
國中開始便秘！OL上班「濃厚噁屁」連發　醫一探腸嚇傻：沒藥醫
星二代唱一半往後退...突跌落舞台！　屁股著地媽看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡水百年行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北

桃園馬路設神秘平台！網見「鮮黃方格」笑歪：以為瑪莉歐賽車

令人感動！國際獅子會300G2區千名獅友　不畏風雨淨灘做環保

金門辦樂高積木主題活動　風獅爺與戰地特色積木唯妙唯肖

9月27日世界旅遊日　新北農業局推「來去農家DO一日」

我的新北市9週年x產地餐桌派對　在地食材入菜「饗」和你吃大餐

新北走訪表揚　連跑17區贈匾表彰全國特優里長

全國第一支「警用無人機隊」　新北警察局成軍搶眼首亮相

「2020台南美展」頒獎典禮　黃偉哲肯定得獎者展現豐富台南文化底蘊

黃偉哲出席水果童趣運動會與民眾同樂　歡迎來台南消費參觀國慶焰火活動

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

《綜藝大熱門》奪綜藝節目獎！主持人也上台　「怕等一下...」吳宗憲.Lulu.陳漢典講感言

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

淡水百年行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北

桃園馬路設神秘平台！網見「鮮黃方格」笑歪：以為瑪莉歐賽車

令人感動！國際獅子會300G2區千名獅友　不畏風雨淨灘做環保

金門辦樂高積木主題活動　風獅爺與戰地特色積木唯妙唯肖

9月27日世界旅遊日　新北農業局推「來去農家DO一日」

我的新北市9週年x產地餐桌派對　在地食材入菜「饗」和你吃大餐

新北走訪表揚　連跑17區贈匾表彰全國特優里長

全國第一支「警用無人機隊」　新北警察局成軍搶眼首亮相

「2020台南美展」頒獎典禮　黃偉哲肯定得獎者展現豐富台南文化底蘊

黃偉哲出席水果童趣運動會與民眾同樂　歡迎來台南消費參觀國慶焰火活動

MotoGP／Quartararo奪冠＆重回積分領先！加泰隆尼亞站最速報

劉德華59歲生日首辦「線上慶生會」　樂曝：每年此時就突然變很紅

女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

新竹特有工藝！「蓪草結合設計成品」首度亮相

淡水百年行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北

桃園馬路設神秘平台！網見「鮮黃方格」笑歪：以為瑪莉歐賽車

中職／統一後4局追15分　富邦20比15「驚險」穩住龍頭

中信盃黑豹旗「嬌」點多！　「豹王」爭奪戰10/24熱血開打

巧婦難為無米之炊！她被婆婆嫌不孕…夫妻就診檢查　醫驚：精蟲不會動

退貨遠征隊主打歌叫《Don't Touch Me》出道日公開！網驚：大混戰

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

小火鍋打包被逼麵要吃完　桃園女罵爆

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

台中74住宿生疑中毒！食安處採檢

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

前一天買蛋黃酥！高雄女開車撞爛月餅店

外籍泳客泳渡日月潭　讚台灣防疫

桃園一牧場　發生兔子咬斷小男童手指

手煞車沒拉上　男子雙手擋3噸半貨車

中秋親子來新竹共遊設計展

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

蔡丁賢接花蓮縣警察局長　地緣深厚各方看好

台電音樂趴玖壹壹揪你月夜越美麗

更多熱門

相關新聞

新北警用無人機隊成軍

新北警用無人機隊成軍

新北市政府警察局於26日舉辦警用無人機隊成軍典禮，此次典禮也特別邀請市長侯友宜、交通部民航局簡任技正耿驊、警察局長陳檡文、新北急難救援大隊大隊長楊敏政及協助開發警用無人機的中光電智能機器人公司總經理忻維忠擔任現場嘉賓，一齊為警察科技執法生力軍揭開新章。

「全球市長聯盟」矮化台灣6城市　新北：絕不接受

「全球市長聯盟」矮化台灣6城市　新北：絕不接受

非洲王室現身新北！史瓦帝尼郡主親揭2慶典

非洲王室現身新北！史瓦帝尼郡主親揭2慶典

石門台2線疑過彎急煞打滑　車自撞全毀

石門台2線疑過彎急煞打滑　車自撞全毀

友善耕作皂福土地　青農顧生態

友善耕作皂福土地　青農顧生態

關鍵字：

新北里長特優

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

前一晚才一起吃飯！竹內結子深夜上吊輕生

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

清大博士「台積電面試前」上吊亡

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

小鬼生前留下「2句墓誌銘」：我死了會刻在墓旁！

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面