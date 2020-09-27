9月27日世界旅遊日　新北農業局推「來去農家DO一日」

▲新北農業局推「來去農家DO一日」，挖甘藷真有趣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月27日是「世界旅遊日」，想出國卻因新冠肺炎疫情導致無法成行的民眾，歡迎到新北市來趟深度農業體驗之旅！新北市政府農業局推出「來去農家DO一日」平台，盤點新北四季農遊資源，介紹新北特色農產品並結合周邊景點，讓民眾一覽轄內各區農業資源，進一步規劃自助遊程。

農業局指出，2020年世界旅遊日以「旅遊業與農村發展」為主題，肯定旅遊業為城市以外地區創造的機遇，以及對保護文化和自然遺產的作用。農業局所推出的「來去農家DO一日」遊程，不僅讓民眾在體驗過程中獲得歡樂與享用美食，更結合環境教育、農業文化和傳統智慧及農村再生的推廣，藉此讓民眾支持農業文化的發展和保存。

▲萬里蟹季節開始。

農業局表示，如8月在平溪舉辦的「豔紅鹿子百合」農遊活動，除了能吃到道地的農村風味餐，還讓參與者深度認識艷紅鹿子百合這種曾經在野外幾近滅絕的台灣特有植物，進而長期關注，創造這些參與者與農村再生的平溪紫東社區居民一同守護、復育這種特有植物的契機，也讓大眾認識平溪有別以往的農村面貌。

農業局長李玟表示，近年著力於推廣農村旅遊並結合時令農漁產品，透過具有在地特色的農業小旅行，帶領民眾認識新北市的優質農村文化和產品，不但促進地方經濟及幫助小農，還能提升民眾對地方農村生態的認同和支持。

李玟說，10月即將登場的是新北萬里蟹「蟹島海風9吧！」，實體活動有串聯蟹島的啤酒三輪車蟹島巡迴、99隻萬里蟹裝置藝術「9吧！蟹島山海線找蟹趣」，還有在地慶典鱻蟹宴、獨木舟體驗、娛樂漁船賞景與捕蟹體驗等。接下來11月至12月將有山藥、筊白筍、貢寮鮑、新北冬茶等特色農漁產品推出，將與在地社區合作遊程，民眾想要得知更多農遊資訊，歡迎前往「來去農家DO一日」網站查詢。

「來去農家DO一日」網站：https://www.ecoshintour.com/tours/farming-wulai/

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▲八里採筍農遊趣。