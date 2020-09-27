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台中男慶生遭綁鋼管車「遶境」　爆乳妹熱舞！業者曝還有更辣的

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▲「可樂」被友人用工業膠膜綁在長椅、抬上鋼管車，沿台中市東區「遊街示眾」。（圖／民眾提供）

▲「可樂」被友人用工業膠膜綁在長椅、抬上鋼管車，沿台中市東區「遊街示眾」。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

超難忘生日！台中市東區一名男子於26日晚間10時許，邀請好友舉辦中秋烤肉暨他32歲生日派對，原以為只是普通的朋友聚會，但友人早已精心策畫，聘請了4名辣妹及1輛廟會鋼管車，用膠膜將他牢牢綑綁在長椅上、再抬上鋼管車進行「遊街示眾」，辣妹隨著音樂在壽星身邊熱情舞動，高調的慶祝方式，讓綽號「可樂」的男子好害羞。

為了慶祝32歲生日，「可樂」被友人用工業膠膜綁在長椅上，完全動彈不得，再被抬至鋼管車，沿著東區進行不一樣的「遶境」活動，停等紅燈時，鋼管車駕駛更拿起大聲公詔告天下「壽星遊街唷！祝他生日快樂！」，穿著清涼的辣妹隨著音樂節奏在他身邊扭腰擺臀，吸引不少民眾注目。

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▲「可樂」被友人用工業膠膜綁在長椅、抬上鋼管車，沿台中市東區「遊街示眾」。（圖／民眾提供）

▲穿著清涼的辣妹隨著音樂節奏在他身邊扭腰擺臀，吸引不少民眾注目。

壽星「可樂」表示，朋友為他準備的特別秀讓他很意外，且被膠膜綑綁「很熱」，沿路下來都快抽筋了，4名在他身邊勁歌熱舞的辣妹更是讓他不好意思。

受友人委託的「尋音鋼管搖滾車隊」表示，確有接獲這起活動，類似的慶生活動的確特別，不過以往也有接過類似的案子，且當時內容更為「火辣」，如在工廠內將壽星綁在椅子上，再由辣妹滴蠟燭、滴冰塊，只要客人有所要求，他們就會盡力完成。

而「可樂」的「遶境」活動持續約30分鐘，其友人拿起手機開啟網路直播，約有300多名網友線上觀看，「生日快樂」祝賀留言此起彼落，活動策劃人也說，想讓壽星有一個永生難忘的回憶，大家都玩得很開心。

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