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農委會性醜聞！起因水保官偷吃正妹...罰太輕遭爆黑歷史

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▲檢方調查水保局台中分局官員喝花酒，1收押4交保。（圖／記者鄧木卿攝）

▲檢方調查水保局台中分局官員涉貪喝花酒，源頭起因一場外遇。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、李忠憲／台中報導

農委會水土保持局台中分局林姓前課長去年7月被爆出和派駐廠商女員工發生婚外情後，就被降調去台北分局，不料經過1年多，檢調9月3日發動大規模搜索，帶走相關人員和資料，檢方訊問後全案1收押5交保。據了解，此案疑因有人不滿林的處分不夠重，才檢舉官員涉貪內幕。

水保局台中分局表示，去年6月下旬接獲未具名信件，內容指林姓課長涉嫌和派駐分局的女員工有婚外情，因為未署名，分局一開始懷疑是黑函，後來仔細比對，證據直指林姓課長有問題，因此在7月初就把林調到台北分局，並降為非主管職務，不料9月3日檢廉調進而大規模搜索，才得知竟有同仁涉接受廠商喝花酒招待一事。

台中分局說明，涉及此案者包括已被收押的楊姓秘書，依公務員懲戒法規定將其停職並記過2次；林姓前課長60萬元交保；其餘以20萬、30萬元交保，均記過調職。

台中分局強調，秉持「勿枉勿縱」、「絕不護短」及「除惡務盡」原則，全力配合司法機關偵辦，後續靜待司法調查結果，分局並已重申及嚴格要求同仁不得違反「公務人員廉政倫理規範」有關請託關說、飲宴應酬、受贈財物及其他倫理情事，加強管制及查核員工出勤情形，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

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