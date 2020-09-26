水彈來了跌10°C！雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風「較強雨訊」出現

▲東北風影響加上雲雨區通過，周末北東有雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

變天！中央氣象局課長陳維良指出，周末持續受東北風影響，預估26日晚間至28日（下周一），華南雲雨區陸續東移，通過台灣上空，降雨機率明顯提高、擴大，26日迎風面北東仍有局部短暫雨，中南部也會出現局部性短暫陣雨，尤其中部以北及宜花入夜到深夜降雨會逐漸顯著。

氣象局預報，26日仍屬東北風影響的天氣型態，北部及東半部舒適偏涼有局部短暫雨，凌晨到白天氣溫約在23至28、30度；中南部地區仍多雲到晴、日夜溫差大，凌晨到白天溫度範圍更大，約落在23、24度至33、34度，午後中部山區及南部地區仍需留意局部短暫雷陣雨。入夜以後隨著華南雲雨區東移，台灣附近水氣漸漸增加，中部以北、宜花地區入夜到深夜降雨會逐漸顯著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲濕濕涼涼雨2天，日夜猛降10度。（圖／中央氣象局、NCDR）



▲未來第二周仍有擾動發展可能。（圖／中央氣象局）



預估27、28日（周日、下周一）東北風持續影響及華南雲雨區東移，降雨範圍增加且各地雲量增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有局部降雨機會。氣象局指出，一直到29日（下周二）東北風才減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

依據氣象局月長期天氣展望，模式預測未來第一周期中前，迎風面地區受東北風影響感受偏涼、有短暫雨；其他地區大致為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。隨後，天氣轉趨穩定，氣溫有回升趨勢，而未來第2周西北太平洋仍有擾動發展可能，期中有部分預報成員有較強降雨訊號，但預報成員分散度較大、不確定性較高。

天氣風險公司分析，26日白天是一段空檔，東北風減弱水氣也減少，各地多雲時晴，到了夜間東北風再度增強，合併華南水氣東移，中部以北與花蓮以北27日將轉為多雲時陰陣雨，持續到28日，北東濕濕涼涼、整天都有陣雨，雖然雨勢不會太大，但持續時間比較長，低溫在27日後也將進一步下探到22至23度，秋涼感覺比這幾天更加明顯，中南部與東南部則約24、25度，日夜溫差大。

天氣風險公司指出，29日後涼空氣與華南水氣皆減弱，各地天氣轉晴氣溫回升，預估中秋連假天氣相對穩定，而且也不排除回復到中午炎熱的秋老虎型天氣。

►點我買中秋烤肉純花枝漿＋香酥油條