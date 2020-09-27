柯文哲笑南部學校「開冷氣就跳電」！高市府反擊：南電北送還敢笑

▲台北市長柯文哲表示，南部學校開冷氣就會跳電。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲日前到永建國小視察校園裝設冷氣成果，笑說南部縣市學校買冷氣「一開電就跳電」。對此，高雄市政府新聞局長董建宏反駁，柯文哲坐享「南電北送」卻笑南部，更享受著首都擁有的優勢資源，相信高雄市民無法認同柯文哲以台北看天下的偏差觀點。

高雄市政府教育局表示，高雄2019年啟動「校園雙機計畫」，已完成134所學校的裝設，完成率約4成；接續配合行政院今年7月份公布之「班班有冷氣」計畫，預計全面將於111年3月底前達成班班有冷氣政策。

高市府教育局表示，除了安裝一級節能標章的冷氣機，可降低電力負載之外，貨物退稅部分亦讓學校自行運用；另外，高雄市教育局已完成電力盤點，將依照國教署的規範進行規劃設計，不致有跳電之問題。

為改善校園整體環境，高雄市政府推動永續校園計畫，因地制宜採取自然降溫抗污措施，例如增加綠蔭，於戶外太陽直射處植樹；既有教室因應日照角度加掛外部遮陽板；新建教室則可規劃綠屋頂、植生牆、綠圍籬等設計。再輔以冷氣機、空氣清淨設備等機械，改善室內學習環境，提升學習效果。

另外也配合市府「創能經濟光電計畫」推動本市學校屋頂及球場安裝太陽能板兼顧隔熱、降溫與創能；目前高雄市的校園裝設太陽能板已達352校次，共計產生74.6百萬瓩瓦，每年約可產生2,656萬度電。

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