立委蔡易餘團隊推減重做愛心　60公斤台灣豬送敏道家園



▲立委蔡易餘邀請民眾一起減重，推「你減肥我送台灣豬」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委蔡易餘為讓同仁維持標準體態、健康工作，在辦公室舉辦「減重做愛心」活動。除了個人獎勵外，蔡易餘跟同仁一起制定好規則，辦公室只要在活動時間內減重的公斤總數，以斤換斤，將贈送台灣豬肉到「天主教敏道家園慈善機構」。蔡易餘表示，希望同仁在減重的同時，也發揮愛心做公益。

▲減重做愛心，你減肥我送台灣豬活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

「減重做愛心活動」將由蔡辦公室同仁在60天內以「理想體重值」為標準計算比賽，共23位同仁參加，從7月至9月總共減下約60公斤。因此，9月22日下午蔡易餘前往敏道家園致贈104台斤(約60公斤)台灣豬肉給敏道家園身心障礙朋友，在中秋節烤肉前夕為身心障礙院生加菜，傳遞祝福與關懷。

蔡易餘這次特別選送豬肉也是帶頭支持縣內優質又健康台灣豬肉，結合社會公益推廣在地好滋味的台灣豬。而敏道家園也回贈一個盆栽，祝福蔡委員在服務鄉親外，也要身體健康。

蔡易餘說，今天特別為敏道家園準備104台斤的豬肉加菜，陪伴弱勢家庭度過中秋佳節，希望在推廣減重同時，能回饋社會、幫助弱勢團體。

「這次瘦下四公斤」蔡易餘指出，前陣子因疫情關係，沒有辦法常出門運動，許多同仁都用這次機會瘦回原本的體重，在兩個月內總共瘦了60公斤，他也貢獻15分之1，不僅減肥達到健康效果還能順便做公益，一舉兩得。

敏道家園院長鄒輝堂說，前陣子還在煩惱家園在中秋節烤肉時的材料，沒想到今天蔡委員就送豬肉來，把辦公室減重的成果轉換成豬肉送給院生們，院生們知道後都非常開心，感謝立委讓敏道家園能度過一個愉快的中秋佳節。