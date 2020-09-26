「川皇猛退群」鐵粉挺到底　突爆新冠栽了…新民調曝逆襲玄機！

記者詹雅婷／整理報導

美國總統川普2016年逆轉落後的民調，成功擊敗當年民主黨總統候選人希拉蕊，登上總統寶座。時隔4年的現今，新冠疫情、種族示威、經濟萎縮接連衝擊美國社會，政治方面也存在南海、美中角力，儘管川普眼前這條連任之路並不好走，但根據美國蒙懋大學10日民調，有48%受訪者認為川普能成功守住總統大位，擊敗拜登。

川普2016年逆轉勝 輸300萬票坐上總統大位

擁有房地產商業背景的川普知名度不輸前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），挾著實境節目《誰是接班人》所帶來的高人氣，成功憑藉選前電視辯論直播搶下話題。但與此同時，美國各大主流媒體及民調機構取得的數據顯示，希拉蕊維持領先川普約3至6個百分點。

但選前民調並不能精準預測大選結果，且贏得特定州的選票更為重要。當年希拉蕊搶下的普選票遠比川普多了將近300萬票，但因選舉人團制度，最終敗陣輸給搶下306張選舉人票的川普。

▼2016年10月9日第2場總統大選辯論時，希拉蕊的支持度仍遙遙領先川普。（圖／路透社）

川普猛退群鐵粉力挺 卻栽在新冠疫情

川普2017年1月在華府宣示就職，但上任不久後，接連退出數個國際組織及協議，包括跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議（TPP）、巴黎氣候協定、聯合國教科文組織、伊朗核協議、維也納外交關係公約等。這種讓人無法預測的行事作風也帶來許多爭議，根據蓋洛普民調，他任期內的支持率從未超過46%。

儘管民調數據上不來，川普還是牢牢抓住鐵粉的心，兌現多數競選承諾，像是打擊非法移民、經貿對中強硬、退出TPP等，且美墨邊境牆政策也一步步推進當中。

▼川普2016年登上美國總統大位，成為美國政治史上第一位當選時最年長、最富有、不曾擔任任何公職或軍職，且結婚次數最多的總統。（圖／達志影像／美聯社）

但隨著新冠疫情來襲，川普政府的作為並沒有讓大多數美國人滿意，就連共和黨支持者也出現動搖。根據ABC新聞/Ipsos先前民調，全國滿意度平均不到50%，雖然3月宣布全美緊急狀態並撥款500億美元支援防疫，一度獲得55%民眾認同，但隨後持續下滑。

與此同時，川普宣布退出世界衛生組織（WHO），且已正式致函聯合國，引發不少民主黨及倡議人士的不滿；消息傳出後，民主黨總統候選人拜登直說，若是他當選總統，將撤銷退出世衛的決定。

川普民調直追 48%受訪者認為川普會當選

自今年初以來，拜登民調數字持續領先川普，但就在兩黨8月全代會落幕後，美國多家民調出現變化，拜登領先川普的差距自10%逐漸縮小。分析指出，原因正是民主黨沒人批評「黑人的命也是命」（BLM）運動所帶來的暴動失序行為，而川普所屬的共和黨此次表現佳，強調法律秩序，並拉高少數民族能見度。

根據NBC新聞/華爾街日報9月20日發布的最新民調，民主黨總統候選人拜登支持率為51%，領先川普的43%。有趣的是，在蒙懋大學（Monmouth）9月10日發布的民調之中，有道題目為「不論支持誰，你認為誰會贏得今年的總統選舉，是川普還是拜登」，有48%受訪者認為川普會當選，覺得拜登選上總統的人只有43%。

此外，根據美國多家最新民調，在關鍵2大搖擺州佛州及亞利桑那州之中，川普及拜登民調平分秋色，先前拜登領先的民調差距幾乎已經消失；值得一提的是，儘管川普在新冠疫情應對不得民心，但在密西根州、賓州、北卡羅萊納州等地方以經濟優勢突破重圍。

總結來說，拜登在特定搖擺中仍具有微小優勢，但卻輸在經濟治理能力；民調數據顯示，川普在6大搖擺州的經濟評比從未輸給拜登。

對美國民眾而言，經濟、醫保及新冠肺炎名列3大重點議題，而選前通常會出現的「十月驚奇」（October surprises）主題為何，川普能否重演2016年逆轉民調勝選的劇本，外界都在看。

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▼川普2017年宣誓就職，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）手拿聖經隨侍在側。（圖／達志影像／美聯社）