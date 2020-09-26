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藍營力拱桃園議長邱奕勝選市長...人氣旺！2天行程表比人高

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▲人氣旺！兩天行程300多個，藍營力拱桃市議長邱奕勝選市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲秋節前夕假期，邱奕勝(左)兩天行程300多個，列印成兩大張如同半個成人高，市議員林昭賢(右）直呼「哇！人氣王」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

再過4天就是秋節了，秋節舉辦烤肉或聯誼是家人和里民社區，重要的活動之一。勤走基層的桃園市議會議長邱奕勝，在秋節前夕的今、明(26、27日)兩天假日，受邀參與秋節大小活動的行程，竟多達300多個，列印成兩大張如同半個成人高，市議員林昭賢正好到議長室看見，直呼「哇！人氣王」。▲人氣旺！兩天行程300多個，藍營力拱桃市議長邱奕勝選市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲邱奕勝(右四）重視地方社團和里民互動，麻吉愛心協會拜會。（圖／市議會提供）

邱奕勝表示，每一個大小活動的邀約，都是對他的認同和支持，而出席活動往往可以聽到許多市民朋友，對地方建設的建言，成為他和市議員們監督市政的重要參考；雖然，目前正值市議會開議期間，但他仍把握每一個和市民朋友互動的機會，爭取支持。

立足地方政壇長達20多年的議長邱奕勝，由中壢市民代表會主席、一屆縣議員、兩屆副議長到升格後的首任議長及再度連任議長職務，一步一腳印，深耕基層，受到各界肯定。。

現今，隨著市長鄭文燦連任的任期還有二年多，藍營期桃園重回執政，力拱基層實力雄厚的邱奕勝出馬參選下屆市長，儘管邱奕勝迄今未公開表態參選，但由邱頻頻勤走地方大小活動，廣結善緣，已見其參選意念。據了解，桃園綠營目前傳出參選下屆市長的人選有：前立委黃適卓、現任立委鄭運鵬和新竹市長林志堅等人士。

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